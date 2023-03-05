Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci 'Mükemmel senaryo' diyerek yazdı /05 Mart 2023 13:56

Yandaş gazeteci 'Mükemmel senaryo' diyerek yazdı

Yandaş gazeteci Faut Uğur, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili ilginç bir senaryo kaleme aldı. Uğur'a göre Akşener'in çıkışı, Altılı Masa tarafından Erdoğan'ın kaybetmesi için planlandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının cumhurbaşkanı adayı olarak beş parti tarafından önerilmesinin ardından masadan çekilmesi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

İYİ Parti'nin çekilmesinin ardından çeşitli senaryolar ve komplo teorileri konuşulmaya başladı. 'Büyük oyunu' görenler arasında AKP yandaşı Fuat Uğur da yer aldı. TV100'de "Mükemmel Senaryo: Kamikaze dalışı ve açığa çıkan nihai hedef" başlıklı bir yazı kaleme alan Uğur, Akşener'in bu hamlesinin ardında bir ajans yattığını öne sürerek, amacın ilk turda HDP desteğini alarak, ikinci turda seçimi kazanmak olduğunu aktardı.

Fuat Uğur'un yazısı özetle şöyle:

* Senaryonun ilk aşaması Altılı Masa ile ipleri sert biçimde tamamen koparmak ve HDP oylarını masanın geri kalanında konsolide ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nun güçlü biçimde desteklenmesine zemin hazırlamaktı.

* Akşener bu kamikaze dalışıyla nefret objesi olmayı da göze aldı. Misal CHP yandaşı bazı ekran yüzleri ve gazeteciler öylesine tepkiliydi ki suçlamalarda kantarın topuzu iyice kaçtı. Piyanist Fazıl Say Kemal beye seslenerek “Sifonu çek gitsin” diye yazdı.

* Bundan sonra olacak şu. Eğer başka çarpıcı bir isim belirlenmemişse Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak. Böylece AK Parti, MHP, BBP, HÜDAPAR cephesinin oylarını daha rahat bölebileceğini düşünüp, HDP bagajından tamamen kurtulmuş olarak propaganda yürütecek.

* Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin, Muharrem İnce Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nin ortak adayı olarak çıkacak.

* İlk turda muhalefet toplamı yüzde 50’yi geçtiği takdirde zaten seçimler ikinci tura kalacak. Meral Akşener muhalefet cephesinin balık hafızalığını ve önceki gün söylediklerini yutacak bir karakterde olduğunu bilmenin özgüveniyle en çok oy alan adayı, yani Kemal Kılıçdaroğlu’nu tüm gücüyle destekleyerek kendini TEMİZE çıkaracak. İkinci tura giderken de gizli bir anlaşmayla yeniden Cumhurbaşkanı Başyardımcısı olmayı garantileyecek.

* Arkasında dediğim gibi AJANS var ve artık bu kelimenin ne anlama geldiğini herkes biliyor. İktidar cenahı eğer bu senaryonun farkında değilse onlara diyecek söz bulamıyorum.

'AJANS' FARUK ACAR MI?
Fuat Uğur'un 'Ajans' olarak bahsettiği ismin ise uzun yıllar AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için çalıştıktan sonra Mayıs 2021'den bu yana Akşener'le yol yürüyen Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sahibi Faruk Acar olabileceği konuşuluyor.

5 Eylül 2022'de Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk olan Faruk Acar, Erdoğan ve Akşener'le olan ilişkisine dair önemli açıklamalar yapmıştı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı 2 Mart'taki yazısında Acar'ın sözlerinden şu alıntıya yer vermişti:

* Meral Akşener’le çok uzun bir geçmişe dayalı diyaloğumuz...  Abla kardeş zeminimiz söz konusu idi… Aynı zamanda benim ideolojimi de benimseyen biri... Net bir zeminde anlaştık... Cumhurbaşkanımızla bunu paylaşmam gerek, kamuoyunun bundan haberi olmaması gerek çünkü... Doğrudan hanenin içinde (Erdoğan ailesinin) olan birisi olmam dolayısıyla... Bir sürü dedikodu, şu, bu olur. Kendisiyle (RTE ile) bilgi paylaştım. Tepki bende kalsın... Sonuç itibarıyla, Meral Akşener’le doğrudan birebir çalışma sürecine girdik... Meral Akşener doğrudan, Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapan bir lider olmadığını bana gösterdi...
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