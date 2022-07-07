Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteciden Erdoğan'a bombardıman: Beş yıldır söylediği her şey tam tersi çıktı /07 Temmuz 2022 08:39

Yandaş gazeteciden Erdoğan'a bombardıman: Beş yıldır söylediği her şey tam tersi çıktı

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonu düşürme vaadinin gerçekleşmediğini ve her seferinde daha da kötüye gittiğini yazdı.

SHABER3.COM

Çakır, "Erdoğan’ın 'verin yetkiyi bu kardeşinize' dediği günden bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Bir devlet başkanı bir kez, iki kez yanıldı, öngörüsü doğru çıkmadı diyelim. Beş yıl boyunca yanılır mı? Çelişkiye düşer mi? Beş yıl boyunca ne dediyse tam tersi çıkar mı? Burada bir terslik, bir sakatlık yok mu? Ülkenin ekonomisini uçuracak vaadiyle getirdiği hükümet sistemi ülkenin felaketi oldu.

Enflasyon patladı. İstikrar sağlanacak denildi Türkiye’de istikrar diye bir şey kalmadı. Kurumlar çöktü. Ekonomi dikiş tutmuyor. CB Sisteminde Türk lirasının değeri yükselecekti, Amerikan doları her gün yeni bir tarihi rekor kırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çakır, yazısını şöyle sürdürdü:

İşi olanların dahi geçinmekte zorlandığı bir Türkiye tablosu var.

Ama iktidar bütün bu gerçeklerle yüzleşmek, iktisatla bilimle, akılla bağdaşmayan “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” tezindeki inadına devam ediyor.

Bu inadın ve kötü ekonomi yönetiminin ağır faturasını ise maalesef halk olarak bizler ödüyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş gazeteciden Erdoğan'a bombardıman: Beş yıldır... Sonraki Haber >>

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:59