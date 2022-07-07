Yandaş gazeteciden Erdoğan'a bombardıman: Beş yıldır söylediği her şey tam tersi çıktı

Çakır, "Erdoğan’ın 'verin yetkiyi bu kardeşinize' dediği günden bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Bir devlet başkanı bir kez, iki kez yanıldı, öngörüsü doğru çıkmadı diyelim. Beş yıl boyunca yanılır mı? Çelişkiye düşer mi? Beş yıl boyunca ne dediyse tam tersi çıkar mı? Burada bir terslik, bir sakatlık yok mu? Ülkenin ekonomisini uçuracak vaadiyle getirdiği hükümet sistemi ülkenin felaketi oldu.

, "Erdoğan’ın 'verin yetkiyi bu kardeşinize' dediği günden bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Bir devlet başkanı bir kez, iki kez yanıldı, öngörüsü doğru çıkmadı diyelim. Beş yıl boyunca yanılır mı? Çelişkiye düşer mi? Beş yıl boyunca ne dediyse tam tersi çıkar mı? Burada bir terslik, bir sakatlık yok mu? Ülkenin ekonomisini uçuracak vaadiyle getirdiği hükümet sistemi ülkenin felaketi oldu.





Enflasyon patladı. İstikrar sağlanacak denildi Türkiye’de istikrar diye bir şey kalmadı. Kurumlar çöktü. Ekonomi dikiş tutmuyor. CB Sisteminde Türk lirasının değeri yükselecekti, Amerikan doları her gün yeni bir tarihi rekor kırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çakır, yazısını şöyle sürdürdü:İşi olanların dahi geçinmekte zorlandığı bir Türkiye tablosu var.Ama iktidar bütün bu gerçeklerle yüzleşmek, iktisatla bilimle, akılla bağdaşmayan “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” tezindeki inadına devam ediyor.Bu inadın ve kötü ekonomi yönetiminin ağır faturasını ise maalesef halk olarak bizler ödüyoruz.