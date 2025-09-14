Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteciden flaş iddia: 8 CHP'li başkan daha AKP'ye geçecek /14 Eylül 2025 19:13

Yandaş gazeteciden flaş iddia: 8 CHP'li başkan daha AKP'ye geçecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağını ilk duyuran gazeteci Sinan Burhan, 8 CHP'li ilçe belediyesinin daha AKP'ye katılacağını iddia etti.

SHABER3.COM

Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, geçtiğimiz ay aniden AKP'ye geçerek herkesi şoke etmesinin ardından AKP'nin, yeni CHP'li belediyeleri bünyesine katmak için çalışmalarına devam ettiği ileri sürüldü. Dün CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ardından yine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok CHP'li belediye başkanının "operasyon ve hapis" tehdidiyle parti değiştirmeye zorlandığını söylerken, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceğini haberleştiren ilk gazeteci Sinan Burhan, yine önemli bir iddiayı dile getirdi.

YARINKİ DAVANIN SONUCU ÖNEMLİ
15 Eylül'deki (yarın) kurultay davasında çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan da bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AKP'ye geçeceğini öne süren Burhan, atılacak adımların CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini vurguladı.

15 Eylül'deki davanın sonucuna göre hareket edileceğini çünkü "belediye başkanlarının yorulduğunu" iddia eden Sinan Burhan, "Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş gazeteciden flaş iddia: 8 CHP'li başkan daha AKP'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:07