Yandaş gazeteciden flaş iddia: 8 CHP'li başkan daha AKP'ye geçecek

Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, geçtiğimiz ay aniden AKP'ye geçerek herkesi şoke etmesinin ardından AKP'nin, yeni CHP'li belediyeleri bünyesine katmak için çalışmalarına devam ettiği ileri sürüldü. Dün CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ardından yine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok CHP'li belediye başkanının "operasyon ve hapis" tehdidiyle parti değiştirmeye zorlandığını söylerken, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceğini haberleştiren ilk gazeteci Sinan Burhan, yine önemli bir iddiayı dile getirdi.





YARINKİ DAVANIN SONUCU ÖNEMLİ

15 Eylül'deki (yarın) kurultay davasında çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan da bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AKP'ye geçeceğini öne süren Burhan, atılacak adımların CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini vurguladı.





15 Eylül'deki davanın sonucuna göre hareket edileceğini çünkü "belediye başkanlarının yorulduğunu" iddia eden Sinan Burhan, "Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.