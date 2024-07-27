Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteden 'Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak' iddiası /27 Temmuz 2024 09:29

Yandaş gazeteden 'Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yapılacak görüşmenin her an gerçekleşebileceği, görüşmenin ağustos ayında olabileceği iddia edildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında gerçekleşen görüşmenin ağustos olabileceği ileri sürüldü.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı belirtiliyor.  Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin bir araya geleceği iddia ediliyor.

Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Erdoğan, geçen haftalarda Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti. Irak da görüşmelerin başkentleri Bağdat'ta yapılmasını tavsiye etmişti.

Ayrıca, bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceği belirtiliyor. Rusya lideri Putin’in de bu temasa dâhil olabileceği kaydedildi.
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