Yandaş gazeteden flaş iddia: PKK kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı

Saray’a yakın Türkiye gazetesi, PKK’nın kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldığını; ancak bu kararın Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle kamuoyuna duyurulmadığını öne sürdü. Haberde AKP’nin sürece ilişkin hukuki adımları planladığı, Abdullah Öcalan’ın koşullarının esnetileceği ancak kendisinin dışarı çıkmak istemediği belirtildi.





Karar Birkaç Gün İçinde Açıklanacak

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, güvenlik kaynakları, bu kararın kamuoyuyla paylaşılmasının, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle ertelendiğini ve açıklamanın birkaç gün içinde yapılmasının planlandığını aktardı. Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından gelişen süreçte, AKP ve devletin ilgili kurumları tarafından atılacak adımlara ilişkin hukuki hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. AKP kaynakları, “Kritik eşik aşıldı. Bundan sonra süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda net bir yol haritamız var” değerlendirmesini yaptı.





Öcalan’ın Koşulları İyileştirilecek

Öcalan’ın cezaevi koşullarında bazı değişiklikler ve esnemeler yapılacağı ancak kendisinin İmralı’dan çıkmak istemediği kaydedildi. Parti kurmayları, “Görüşme taleplerine daha sık izin verilecek. Güvenlik nedeniyle dışarı çıkma talebi zaten yok. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu kendisi de açıkça ifade etti” bilgisini paylaştı.





Sürecin oldukça hassas olduğuna dikkat çeken parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” ifadesini kullandı.





Erdoğan Süreçle İlgili Bilgi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda milletvekilleriyle buluşmasında ‘terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin MHP ile birlikte yakından takip edildiğini belirterek, “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” mesajını verdi.