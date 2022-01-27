Yandaş gazeteden ilginç tasarruf önerisi.. Durum o kadar mı feci?

YILDA 6,5 MİLYON KWH





ELEKTRİK FATURASI 1 MİLYON TL





Maçların özellikle çetin geçen kış aylarında gece vakitlerinde oynanması sadece takımları değil taraftarları da sıkıntıya sokuyor. Takımını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, evlerine dönmek için geç saatlerde yollara düşüyor."









İran’ın doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle Türkiye’ye gelen gazdaki kısıntı uygulaması devam edince Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), ülkedeki organize sanayi bölgelerine yönelik elektrik kısıntılarını devreye aldı. Türkiye’de sanayi üretimi en az üç gün süreyle durduruldu.İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, 'Tasarruf teklifi: Maçlar gece oynanmasın' başlıklı haberinde futbol maçlarının gündüz oynanması teklifinde bulundu."Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, lig maçlarının büyük bir kısmını gündüz oynandığını" iddia eden haberde şunlar yer aldı:"Ancak, Süper Lig ve 1. Lig ve Türkiye Kupası ile gece maçı sayısı haftada 10’u aşması dikkati çekiyor. Maçların gece oynatılması her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sorumluluğunda olsa da, bu konuda gerçek belirleyici olamıyor. Çünkü yayıncı kuruluş, en üst tarifeden reklam alabilmek için başlama vuruşlarının mümkün olan en geç saatlere yani ‘prime time’a kaydırılmasını talep ediyor. Ancak bu durum ciddi oranda enerji kaybına sebep oluyor. Sadece 90 dakikalık bir gece maçında stat ışıklandırmasına ve ısıtmasına harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaati buluyor.Son bir aylık periyotta Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan gece maçı sayısı 42’ye ulaştı. Bir gece maçı için harcanan elektrik miktarı 15 bin kilovatsaat olarak hesaplandığında, bir ayda harcanan enerji miktarı 630 bin kilovatsaate ulaşıyor.Bu oran senelik hesaplandığında ise sadece iki ayı futbolsuz geçen bir futbol sezonunda ortalama olarak gece maçları için harcanan elektrik 6,5 milyon kilovatsaati buluyor. Dört kişilik bir evin aylık elektrik tüketimi ortalama 238 kilovatsaat olarak kabul ediliyor. Yani; bir gece maçının harcadığı elektrik ile 1 milyon 900 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Vodafone Park stadının aylık elektrik faturası 1 milyon lirayı buluyor. Yönetim ve çalışma ofislerinin de yer aldığı statta, çim besleyici sistemleri, ısınma, stat aydınlatma için ödenen son elektrik faturasının 970 bin lira olduğu öğrenildi.