Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazetenin 'enflasyon' haberinde dikkat çeken ifadeler /05 Nisan 2022 10:36

Yandaş gazetenin 'enflasyon' haberinde dikkat çeken ifadeler

Türkiye gazetesinin enflasyon haberinde dikkat çeken ifadeler yer aldı: "Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor."

SHABER3.COM

Türkiye gazetesinin bugünkü "Enflasyona savaş faturası" başlıklı haberinde, "Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan petrol ve gıda fiyatları, Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 60'ın üzerine taşıdı. Geçen yılın son çeyreğinden iti- baren TL’de gerçekleşen değer kaybına, emtialardaki dolar bazlı yükseliş de eklendi. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip edinci ülke olarak kayıtlara geçti. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor" denildi.

İnternet sitesinde yer almayan bir ifade ise dikkat çekti. Birinci sayfada yer alan haberde, "Sanki savaş bizde" ifadesi yer aldı.



Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon, 20 yılın zirvesini tazeledi. Savaş sebebiyle küresel bazda petrol ve gıda fiyatlarının yükselmesi, içeride enflasyonu daha da tırmandırdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti.

Sadece mart ayında da en yüksek artış, yüzde 13,29 ile ulaştırmada yaşandı. Ürün bazında da geçen ay en fazla fiyat artışı, yüzde 32,67 ile motorinde görüldü. Onu benzin, kömür ve kuru soğan izledi. Bu arada tüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da, enerjideki artışın etkileri izlendi. Rafine petrol ürünleri, elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 115'e dayandı. Analistler 'Üretici maliyetlerindeki bu yüksek seviye, bir süre daha tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek. Enflasyonun birkaç ay daha yükseliş trendini sürdürmesi beklenebilir' uyarısında bulunuyor."

CEM KÜÇÜK, TÜRKİYE GAZETESİYLE ZIT DÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Sanki savaş bizde" diyerek enflasyonun yüksekliğine dikkat çeken Türkiye gazetesiyle zıt düştü.

Küçük'ün dün akşam Habertürk yayınında sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Ülkede sorunlar olduğunu ama ekmek bulamama gibi bir durumun olmadığını iddia eden Küçük, örnek olarak Bergen filmini izleyen 7 milyon kişiyi göstermişti. Küçük, ''Türkiye'de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasilat yaptı. Millet nasıl oluyorda bütün eğlenceleri dolu oluyor, sinemalar dolu oluyor?'' ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş gazetenin 'enflasyon' haberinde dikkat çeken ifadeler Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:12