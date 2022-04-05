Yandaş gazetenin 'enflasyon' haberinde dikkat çeken ifadeler

"Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon, 20 yılın zirvesini tazeledi. Savaş sebebiyle küresel bazda petrol ve gıda fiyatlarının yükselmesi, içeride enflasyonu daha da tırmandırdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti.







Sadece mart ayında da en yüksek artış, yüzde 13,29 ile ulaştırmada yaşandı. Ürün bazında da geçen ay en fazla fiyat artışı, yüzde 32,67 ile motorinde görüldü. Onu benzin, kömür ve kuru soğan izledi. Bu arada tüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da, enerjideki artışın etkileri izlendi. Rafine petrol ürünleri, elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 115'e dayandı. Analistler 'Üretici maliyetlerindeki bu yüksek seviye, bir süre daha tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek. Enflasyonun birkaç ay daha yükseliş trendini sürdürmesi beklenebilir' uyarısında bulunuyor."

CEM KÜÇÜK, TÜRKİYE GAZETESİYLE ZIT DÜŞTÜ

Türkiye gazetesinin bugünkü "Enflasyona savaş faturası" başlıklı haberinde, "Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan petrol ve gıda fiyatları, Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 60'ın üzerine taşıdı. Geçen yılın son çeyreğinden iti- baren TL’de gerçekleşen değer kaybına, emtialardaki dolar bazlı yükseliş de eklendi. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip edinci ülke olarak kayıtlara geçti. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor" denildi.ise dikkat çekti. Birinci sayfada yer alan haberde, "" ifadesi yer aldı.Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Öte yandan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Sanki savaş bizde" diyerek enflasyonun yüksekliğine dikkat çeken Türkiye gazetesiyle zıt düştü.Küçük'ün dün akşam Habertürk yayınında sarf ettiği sözler tepki çekmişti. Ülkede sorunlar olduğunu ama ekmek bulamama gibi bir durumun olmadığını iddia eden Küçük, örnek olarak Bergen filmini izleyen 7 milyon kişiyi göstermişti. Küçük, ''Türkiye'de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasilat yaptı. Millet nasıl oluyorda bütün eğlenceleri dolu oluyor, sinemalar dolu oluyor?'' ifadelerini kullanmıştı.