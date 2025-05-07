Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazetenin iddiası: Sürpriz görüşmede Erdoğan'ın adaylığı da konuşuldu /07 Mayıs 2025 09:52

Yandaş gazetenin iddiası: Sürpriz görüşmede Erdoğan'ın adaylığı da konuşuldu

117 gün sonra ilk kez yüz yüze görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yaklaşık 4 ay sonra yüz yüze ilk temas kuruldu.

Yandaş Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, görüşmenin ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları 'süreç' olurken 'yeni süreç' kapsamında atılacak adımların yanı sıra, PKK'nın kendini feshiyle Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları masaya yatırıldığı öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ
Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede; Türkiye’nin dış politikadaki pozisyonu ve yeni ABD yönetimiyle ilişkiler, KKTC’deki güncel meseleler, yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığı kaydedildi.

Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi’, ittifak ortakları arasında sıcak başlıklar arasında yerini aldığı belirtildi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonları da değerlendirdiği kaydedildi.
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