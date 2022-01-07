Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Hacker, çaldığı şifre ve hesapları CİMER’e gönderdi, delil oldu /07 Ocak 2022 08:22

Yandaş Hacker, çaldığı şifre ve hesapları CİMER’e gönderdi, delil oldu

Hizmet Hareketi mensubu 76 yaşındaki eğitimci Sadettin Başer’in twitter hesabını illegal yollarla ele geçirip, şifre ve hesap bilgilerini CİMER’e yollayan ve soruşturma açılmasına sebep olan Mehmet Çelik’in bilgilerine ulaşıldı.

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Nordic Monitor’ün haberine göre, yıllardır yurtdışında yaşayan Başer’in Twitter hesabını ele geçiren bilgisayar uzmanı Mehmet Çelik “Selamun Aleyküm. Hayırlı günler”  notuyla Başer’in bilgilerini  CİMER’e yolladı ve diğer kişilerle de ilgileneceğini yazdı.

CİMER, kendisine iletilen illegal bilgileri Terörle Mücadele Dairesi’ne yollayarak gereğinin yapılmasını ve akabinde Cumhurbaşkanlığı makamına ve muhbirci hackera bilgi verilmesi talimatını verdi.



HACKER DELİL OLUYOR!

Emniyet Genel Müdürlüğü de suç duyurusuna CİMER talimatını da ekleyerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na Başer hakkında yapılan ihbar metnini ve araştırma raporunu yolladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 7 Aralık 2021 tarihinde, Başer’in Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını belirterek yetkisizliğine ancak gelen evrak ile ilgili gereğinin yapılması için Ankara’ya delil olarak yollanmasına karar verdi.
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