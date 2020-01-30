Yandaş Hadi Özışık stüdyoyu terk etti!

Gazeteci Hadi Özışık, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile tartışınca programı terk etti.





Habertürk'te sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı "Para Gündem" programına katılan İnternethaber Grup Başkanı Hadi Özışık ve Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i 24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme dair izlenimlerini anlatırten "siyasi tavır almakla" suçladı.





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Özışık, "Fakat bir takım siyasi söylemlerle yapılan işlerin üstünü örtmememiz gerekiyor. Ne yazık ki bunu hepimiz yapıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız da yapıyor." dedi.





"Bülent Aydemir'e hem tebrik hem de eleştiri..." diyen Özışık, "Elazığ'a kadar gidiyorsun güzel bir gazetecilik yapıyorsun. Ancak döndüğünde bu ekranlarda şöyle bir ifade kullanıyorsun: Ben orada Elazığ Belediye Başkanını görmedim. Yahu devlet orada!" ifadelerini kullandı.





BÜLENT AYDEMİR: SEYİRCİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEMEM





Habertürk TV Ankara Temsilci Bülent Aydemir ise, "Burada yalan mı söyleyeyim? Ben seyircinin gözünün içine baka baka yalan söylemem. Gazetecilik mesleğine ihanet etmem, kusura bakmayın. Gördüklerimi söylemeyeyim mi? Niye iftira atıyorsun?" diye cevap verdi.





Bunun üzerine Özışık, "Bülent şöyle bir haksızlık yaptı, 'belediye başkanlarını göremedim' dedi. Devlet oradayken yerli yönetimlerin zaten esamesi okunmaz dedim. İkinci olarak, ısrarla yanlış bir şeyin peşinden gidiyorsun, Kızılay ile ilgili programın başında yanlış yapıldığını söyledim mi, söylemedim mi?" karşılığını verdi.





BURSALI: SEN BÜTÜN VERGİ KAÇIRMALARIN AVUKATLIĞINI YAPIYORSUN





Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Özışık'a "Yarım saat sonra söyledin." dedi. Bursalı'nın bu sözlerine mukabil Özışık, "Avukatlık yapma!" deyince stüdyoda tansiyon yükseldi.





Bursalı, "Sen bütün vergi kaçırmaların avukatlığını yapıyorsun, bırak arkadaş." ifadelerini kullandı.





Hadi Özışık, Orhan Bursalı'ya dönerek "Senin çok beğendiğin Serdar Akinan gibi gidip orada bu ülkenin insanına iftira atmaz. Yok efendim gelmiş orada cesedi bekletmişler. Cumhurbaşkanı gelecek bekletecekler. Böyle bir namussuzluk olur mu ya! Kusura bakma! Bileceksiniz, gazeteciyseniz bileceksiniz. Sen de Akinan'ın beğendiğin gazetecilerden olduğunu söyledin. Çıktı dedi ki; 'Enkazın altından çıkan cesedi beklettiler, Cumhurbaşkanı gelene kadar indirmediler aşağıya." ifadelerini kullandı.





Hadi Özışık hem Kızılay'ın bağış skandalına hem de Elazığ Depremi'nde yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığına dikkati çeken diğer konukların verdiği somut bilgilere rağmen AKP hükümetini savundu. Söylenecek söz bulamayınca da canlı yayın esnasında stüdyoyu terk etti.





BÜLENT AYDEMİR: BENİM SÖYLEDİKLERİM ÜZERİN ZOR DURUMDA KALINCA...







Özışık'ın programı provoke ettiğini savunan Aydemir ise, "Ben gittim oraya görev yaptım. Vatandaşın durumunu, İçişleri Bakanı'nın yaptıklarını hem oradaki yayınlarımda hem buradaki yayınlarımda söyledim. Takdirlerimi teşekkürlerimi vatandaşın memnuniyetini ilettim. Benim söylemediğim söz üzerine Hadi Bey zor durumda kaldı. Söylediklerinde vazgeçmek durumunda kaldı. Siz bunu provake ediyorsunuz." dedi.





ÖZIŞIK SİNİRLENDİ, CANLI YAYIN DEVAM EDERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ





Bu sözlü atışmaların akabinde stüdyoda gerilim iyice yükselirken Özışık, Aydemir'e, "Burada ev sahibisin buraya gelen konukların tamamı misafirdir. Kimse buraya bu programları provoke etmeye gelmez. Lütfen burada konuşmana dikkat et. O zaman ben de sana hakarette bulunayım. Ebru ile konuştuğum şey net bir şekilde ortadayken... Ben de sana mı diyeyim "provoke ediyorsun". Ayıptır bu tür ifadeler. Bu ifadeler sana yakışmıyor. Ben yanlış anladıysam söylerim." diyerek tepki gösterdi.





Hadi Özışık,"Biz ilkeleri de biliriz. Yayıncılığı da adam gibi biliriz. Hiç böyle abuk subuk şeylere de gelmeyiz. Bülent Aydemir'in yapmış olduğu haksız eleştiriyi kabul etmiyorum. Arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı?" sözlerinin ardından stüdyoyu terk etti.