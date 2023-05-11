Yandaş Hande Fırat'a kötü haber: Tarım Bakanlığı'ndan aldığı 3,5 milyonluk hibe için suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı ortaya çıkan gazeteci Hande Fırat, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatı Ayça Okur, “Halkımız ucuz ve sağlıklı gıdaya hasretken, çiftçimiz üretim maliyetlerini dahi karşılayamıyorken, yandaşlara bu hibelerin verilmesi vicdanen ve ahlaken doğru olmadığı gibi aynı zamanda suçtur” dedi.







İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hande Fırat Özvardar’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 3.5 milyon TL hibe desteği verileceği ortaya çıkmıştı.





HKP avukatları Bakan Vahit Kirişci, Özvardar ile sorumluluğu tespit edilecek bakanlık yetkilileri hakkında, “görevi ihmal” ve “nüfuz ticareti” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.





“YANDAŞ GAZETECİ KİMLİĞİYLE...”

HKP avukatlarından Ayça Okur, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





“Hande Fırat Özvardar’ın tarım ve hayvancılıkla bir ilgisinin olmadığı, bu alanda daha önce faaliyet yürütmediği bilinmektedir. Kendisinin, tek mesleki faaliyeti yandaş medya kuruluşlarında gazetecilik yapmak olmuştur. Bu durum SGK ve vergi dairesi kayıtlarından da anlaşılacaktır. Buna rağmen tarım sektörünü canlandırmak, köylüye çiftçiye destek olmak için verilen kredi ve hibelerden bu şahıs yararlandırılmaktadır. Hande Fırat Özvardar yandaş gazeteci kimliği nedeniyle bu hibe desteğinden faydalanmakta ve gerçek tarımsal üreticiye verilmesi gereken maddi olanaklardan yararlanarak menfaat temin etmektedir."







