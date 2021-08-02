Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş İbrahim Karagül'den çirkin açıklamalar /02 Ağustos 2021 11:01

Yandaş İbrahim Karagül'den çirkin açıklamalar

AKP iktidara yakınlığıyla bilinen İbrahim Karagül, orman yangınlarında CHP’nin PKK ile hareket ettiğini ileri süren bir paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “milli güvenlik meselesi” olduğunu iddia eden Karagül’ün paylaşımına tepki yağınca Karagül paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Yandaş Yeni Şafak’taki yayın yönetmenliği görevinden ayrılan İbrahim Karagül, Türkiye’deki yangınlardan Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) sorumlu tuttu. CHP’nin PKK ile hareket ettiğini ifade eden Karagül, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.


 
Karagül, Twitter hesabından sosyal medya hesabından PKK’nin orman yangınlarını çıkardığını ve CHP’nin de PKK ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, “CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris’i böyle yaktılar!” ifadelerini kullandı.

Karagül tepki çeken paylaşımı kısa sürede kaldırsa da söz konusu ifadelerin ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Karagül’e sert tepki gösterdi.

“Yeter artık! Allah senin gani gani belanı versin İbrahim! Yalanlarının, iftiralarının hesabını mahkemelerde vereceksin” diyen Erdem, “‘Emin ol, bu ve benzeri her iftiranın bedelini bağımsız mahkemelerde ödeyeceksin. Yazıklar olsun seni besleyenlere” ifadelerini kullandı.



Erdem ardından Karagül için hazırlamış olduğu örnek bir suç duyurusu dilekçesini paylaşarak, “Orman yangınları üzerinden, ülkede KAOS çıkartmak için, kasten çalışma yürüten “ajan-provokatör” İbrahim Karagül isimli şüpheli için, yarın Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu yapacak yurttaşlarımız, EK’te paylaştığım dilekçe örneğini dikkate alabilir. 81 İl’den bekleriz…” dedi.

Karagül, daha sonra sosyal medya hesabından, “Topunuz gelin. Kaybedecek bir şeyim yok. Vatan ekseninde mücadeleye devam. Bedeli ne olursa olsun!” diye yazdı.
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