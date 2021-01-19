Yandaş işadamı da zorda: Jetini satıyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukçu'nun özel jetini satışa çıkardığını yazdı.





Simit Sarayı'nın Ziraat Girişim'e devir için Rekabet Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çektiğini hatırlatan Yılmaz, "Simit Sarayı'nın geride yalnızca kredi, kira ve piyasa borçları kalmadı. Ele avuca gelen varlıkları da kaldı… Bunların başında Göztepespor Başkanı Mehmet Sepil'den 12.5 milyon dolara aldığı TC-SPL Challenger 300 tipi özel jet geliyordu. Aradan koca bir yıl geçti. Kredi ödeme güçlüğü azalmadı. Pandemi Londra'dan Suudi Arabistan'a, İstanbul'dan Ankara'ya bütün dükkânlarını vurdu." değerlendirmesini yaptı.





Yılmaz yazısında, "Halen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kimse Simit Sarayı'na gidip oturmuyor. Ama bankalar yüksek bir tahammül (!) gösterip, kredi borçlarına karşılık uçağa el koymamış." yorumunu yaptı.



