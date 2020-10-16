Yandaş işadamı estetik yaptırdı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında 3'üncü havalimanı başta olmak üzere milyarlarca dolarlmık ihale verilen MNG Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Nazif Günal estetik ameliyat yaptırdı.





Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda Günal'ın yüzünü gerdirdiği, burun estetiği yaptırdığı, göz altı torbalarını aldırttığı ve elmacık kemiklerine yağ enjeksiyonu uygulattığı görülüyor. Günal saç da ektirdi.





72 YAŞINDA VE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 13'ÜNCÜ İSMİ





MNG Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Nazif Günal da gençleşmek için bıçak altına yattı. 72 yaşındaki yandaş işadamı, 1,6 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zenginler listesinde 13'üncü sırada yer alıyor.





Yakın dostlarının bile ilk bakışta Mehmet Nazif Bey'i tanımakta zorlandığı belirtilirken Günal'ın yeni halinden çok memnun olduğu ifade ediliyor.