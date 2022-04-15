'Yandaş' işadamları Merkez Bankası'nı yine milyarlarca dolar hortumlayacak

Bloomberg HT’nin ulaştığı bilgilere göre, bu imkanların finansmanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanacak.
BELİRLİ BİR SÜRE ÖDEMESİZ OLMASI BEKLENİYOR
Krediler, döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacak. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine ve teçhizat yatırımlarında olacak. Bu yatırımlarda da yerli makine yatırımları önceliklendirilecek.
Sağlanması düşünülen kredilerin belirli bir süre ödemesiz olması da bekleniyor. Merkez Bankası fonlaması ile sağlanacak kaynağın sadece kamu bankaları ile mi özel bankalar da dahil edilecek şekilde mi olacağı ise daha sonra açıklanacak.
10 YIL VADELİ KULLANDIRILACAK
Söz konusu paket KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak.