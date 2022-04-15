Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yandaş' işadamları Merkez Bankası'nı yine milyarlarca dolar hortumlayacak /15 Nisan 2022 11:14

'Yandaş' işadamları Merkez Bankası'nı yine milyarlarca dolar hortumlayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar liralık ihracatçı, 50 milyarlık turizmci kredisinin fonlaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sağlanacak.

'Yandaş' işadamları Merkez Bankası'nı yine milyarlarca dolar hortumlayacak

Erdoğan, 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık yüzde 9’a kadar inen faizle kredi imkanı tanınacağını açıkladı.

Bloomberg HT’nin ulaştığı bilgilere göre,  bu imkanların finansmanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanacak.

BELİRLİ BİR SÜRE ÖDEMESİZ OLMASI BEKLENİYOR

Krediler, döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacak. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine ve teçhizat yatırımlarında olacak. Bu yatırımlarda da yerli makine yatırımları önceliklendirilecek.

Sağlanması düşünülen kredilerin belirli bir süre ödemesiz olması da bekleniyor. Merkez Bankası fonlaması ile sağlanacak kaynağın sadece kamu bankaları ile mi özel bankalar da dahil edilecek şekilde mi olacağı ise daha sonra açıklanacak.

10 YIL VADELİ KULLANDIRILACAK

Söz konusu paket KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak.
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