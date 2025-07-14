Yandaş kanaldan kabine iddiası: Bakanlar ne zaman değişecek?

Kabine’de bir değişiklik yapılacağı iddiaları gündemde uzun süredir kendine yer bulmuştu. Konuya ilişkin bir kulis bilgisi paylaşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, perşembe gününe işaret ederek değişiklik sinyali verdi ve “Bu konu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olan bir konu. Kulis bilgisi tutacak mı tutmayacak mı bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.





BİRÇOK YENİ ATAMA YAPILMIŞTI

Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran getirilirken bir sonraki gün ise Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ise Abdullah Eren atandı.





Daha sonra ise Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı getirildi.





YANDAŞ KANALDAN SON İDDİA

Söz konusu değişiklikler Kabine'de de bir değişim olabileceğine ilişkin iddiaları gündeme getirirken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan bir kulis bilgisi paylaştı.





Sözcan, "Kulisler hareketlendi, Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Bu hafta içerisinde bazı hareketlilikler olabilir. Bazı kulis bilgileri aldım, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmem. Bazen bize gelen kulis bilgileri doğru çıkmayabiliyor tabii ki" ifadelerini kullandı.





GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ!

Olası bir kabine değişikliği için tarih bilgisi de paylaşan Sözcan, ifadelerinin devamında “Ancak perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı'nın tamamen takdirinde olan bir konu. Bu seferki kulis bilgisi tutacak mı tutmayacak mı bekleyip görelim. İsim bilgisi vermesi şu an doğru olmaz. İhtiyat payını her zaman bırakalım" sözlerini sarf etti.