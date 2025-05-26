Yandaş Küçük: 'Hükümete yakın bazı kişiler 'Erdoğan gidici' gözü ile bakıyor'

23 Mart tarihinde İmamoğlu'nun tutuklanması ile AKP içerisinde sürekli olarak suskunluk olduğu yönünde parti içerisine sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu da çıktığı yayınlar ve yazdığı köşe yazılarında sık sık İmamoğlu'na yapılan operasyonları ele alan Cem Küçük oldu.





"BAŞKAN ERDOĞAN GİDİCİ"

Halktv'de yer alan habere göre Küçük bugünkü "AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!.." başlıklı yazısında AKP'nin son yerel seçimleri kaybedip CHP'nin büyük başarı kazandığını ifade etti. Yazısının devamında ise yapılacak ilk seçimde İmamoğlu ya da Yavaş'ın kazanacağına kesin gözü ile bakıldığını ifade etti:





"2024 yerel seçimlerini AK Parti kaybetti. CHP büyük başarı kazandı. Artık yapılacak ilk seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş kesin kazanır gözüyle bakılıyordu. Hâlâ öyle. Muhalefet de hükûmete yakın isimlerden bazıları da “Başkan Erdoğan gidici” gözüyle olaya bakıyorlar"





"AKP İÇERİSİNDEKİ SESSİZLİĞİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Küçük, yazısının devamında İmamoğlu ve arkadaşları hakkındaki iddiaların güçlü olduğunu düşündüğünü belirtti. Bazı bürokratların ise Erdoğan sonrasına hazırlandıklarını yazdı:





"CHP’li ya da muhalif medya mensuplarının AK Partili sanılan müteahhitlerle görüşmeleri biliniyor. Muhalif bazı haber sunucularının bazı AK Partililerle yakınlığı biliniyor. AK Partili bazı gazetecilerin İmamoğlu ve ekibiyle perde arkasından görüşmeleri biliniyor. Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor.





İBB yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını üç dört gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor. AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor!





"ERDOĞAN DA BİLİYOR!"

Yazının son kısmında ise AKP içindeki suskunlara rağmen kendisi dahil bazı kişilerin elini taşın altına koyduklarını, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanların da Erdoğan tarafından tasfiye edileceği kaydedildi:





"Valla benim için de esas olan milletin rızasıdır. Allah bilsin, halk bilsin yeter. Zaten en çok süreçlerde bazı kişiler elimizi taşın altına koyduk.





İBB soruşturması bitiminde bakarsanız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder..."