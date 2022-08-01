Yandaş Küçük, yandaş gazetecileri uyardı: AKP'yi eleştirin

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında ekonomik sıkıntıların devam ettiği eleştirisinde bulundu.







Gıdadan konuta, konuttan döviz kuruna eleştirilerini sıralayan Küçük, "Kışın tekrar zam furyası olursa hükûmet için daha sıkıntılı zamanlar başlayacak demektir" dedi. İktidara seslenen Küçük ayrıca ekonomik olarak "artık son düzlükteyiz" ifadelerini kullandı.





YANDAŞ GAZETECİLERE ÇAĞRI

Küçük yazısında ayrıca iktidara yakın gazetecileri de eleştirdi. "Sürekli CHP, İyi Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş eleştirmek de bir başka konforlu alan" diyen Küçük eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:





"Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan’ı destekleyen hükûmet medyasının ekonomiyle ilgili uyarıları daha çok yapması lazım. Her akşam ekranlarda hiç riske girmeden en konforlu alan olan dış politika ve uluslararası ilişkileri yorumlamak bir yere kadar iyi ama halkın ekonomi diye de bir gündemi var. Sürekli CHP, İyi Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş eleştirmek de bir başka konforlu alan. Tamam bu isimleri de eleştirin ama ekonomiyi de eleştirin. Daha çok uyarıda bulunun. Bu, kötü bir şey değil... "