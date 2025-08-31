Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Küçük'ten dikkat çeken çıkış: CHP iddianamesinde somut delil yok, ceza çıkmaz /31 Ağustos 2025 13:00

Yandaş Küçük'ten dikkat çeken çıkış: CHP iddianamesinde somut delil yok, ceza çıkmaz

İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile arkadaş olduklarını söyleyen Cem Küçük, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimi için hazırlanan iddianameyi çok zayıf buldu. Küçük, iddianamede somut delilin olmadığını ve bu hali ile dosyadan ceza çıkmayacağını öne sürdü.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Ağustos tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 10 parti yöneticisi hakkında hapsi istendi.

CEM KÜÇÜK: İDDİANAME ÇOK ZAYIF, SOMUT DELİL YOK: CEZA ÇIKMAZ
Söz konusu iddianameye iktidar kalemlerinden Cem Küçük tepki gösterdi. Küçük katıldığı TV yayınında dosyanın büyük kısmının somut delillerden uzak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"9 sayfalık iddianamenin 3 sayfası şüpheliler, 2 sayfası tutanak, son 3 sayfası yorum. Benim bu iddianameye çok ciddi eleştirilerim var." ifadelerini kullandı.

Küçük, iddianamede yer alan Tolgahan Erdoğan ve Müslüm isimli kişilerin ifadelerinin de somut olmadığını belirtti:

Onlar da ‘Gördüm, duydum, ettim’ şeklinde konuşuyor. Yani ortada somut bir şey yok. Ama tanık ifadesi olarak değerlendirilmiş.
Küçük somut delilin olmadığını ifade eden sözlerinin ardından, "Çok zayıf bir iddianame ama savcılık buna rağmen cezalandırma talep etmiş. Bana sorarsanız bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok. Bunların desteklenmesi lazım." diyerek eleştirilerini açıkladı.
