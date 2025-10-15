Yandaş LİMAK Barcelona taraftarını çıldırttı

İspanyol 'Cadena SER Catalunya' yayın organının ortaya çıkardığı belgelere göre Espai Barça'nın teknik ekibi tarafından yapılan değerlendirmede Limak, 100 üzerinden 50'nin altında puan alarak son sırada yer aldı. Ancak Barcelona yönetimi, daha kısa teslim süresi vaadi nedeniyle Limak'ı tercih etti. Şirket, stadın Kasım 2024'te 60 bin kapasiteyle yeniden açılacağını ve tamamının 2026'da bitirileceğini taahhüt etti.





Rakip firmalar FCC ve Ferrovial daha yüksek bütçeli teklifler sunmuş, ancak Limak'ın iddia edilen "hızlı teslim" planı yönetime daha cazip gelmişti.





RAKİP FİRMALAR "İMKANSIZ" DEDİ

Cadena SER tarafından yayınlanan raporda şu ifadeler yer aldı:





"Uzmanlardan gelen olumsuz raporlara rağmen Barcelona yönetimi, bu raporları 'danışma niteliğinde ve nihai karar teşkil etmez' diyerek umursamadı. Teknik ekibin değerlendirmesinden iki gün sonra ilan edilen kararda ise Limak kazanan ilan edildi.





Tavsiye raporlarının umursanmamasının ana sebebi ise Limak'ın 'süre' konusunda diğer rakiplerine göre agresif tutumu oldu. Limak, Kasım 2024'te Camp Nou'nun bir kısmının işler hale getirilmesini vaadeden tek firmaydı. Ancak stadyum inşaasında deneyimi yüksek olan ve Limak ile birlikte ihaleye giren rakip firmalar bu süre için kulübe 'imkansız' raporunu iletti.





Ancak vaadedilen süreyle 317 günlük bir gecikme söz konusu ve kısmi açılış Kasım 2025 ortasına, tam kapasite açılış ise 2027-2028 sezonuna ertelendi."





HER GÜN CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR

Öte yandan maçlarını Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynayan Barcelona için 2027-28 sezonundan önce stadın tamamlanması mümkün görünmüyor.





Gecikme nedeniyle Limak, sözleşme gereği her gecikme günü için cezai ödeme yapmak zorunda kalacak. Şirket ise gecikmenin "haftanın yedi günü, 24 saat çalışma izni olmamasından ve malzeme eksikliğinden" kaynaklandığını öne sürdü. Ancak sözleşme, bu tür gerekçeleri "planlanabilir" kabul ettiği için mazeret olarak kabul etmiyor.





KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ

İspanya'da skandal olarak değerlendirilen bu olay, "halkın sporu" kimliğini yitirdiği yönündeki eleştirileri de yeniden gündeme getirdi. İspanyol basını, "Camp Nou olayı, modern futbolun şirket çıkarları tarafından nasıl esir alındığını" gösterdiğini yazdı.





"Altın dokunuşuyla her şeyi karartan Midas misali bu sistem de şeffaflığı yutuyor" yorumunu yapan El Periodico, projeyi "özelleştirmenin karanlık yüzü" olarak nitelendirdi.