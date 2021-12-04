Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya CHP mitingini görmezden geldi; NTV yarıda kesti /04 Aralık 2021 17:32

Yandaş medya CHP mitingini görmezden geldi; NTV yarıda kesti

10 binlerce yurttaşın katıldığı CHP'nin Mersin mitingi sona erdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını CNN Türk başta olmak üzere bazı kanallar görmezden gelirken, NTV ise yarıda kesti.

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"Acil erken seçim" çağrısıyla mitinglerin startını veren CHP, ilk mitingini bugün Mersin'de gerçekleştirdi.

Halkın farklı kesimlerinden yurttaşların kürsüde yaptığı konuşmalarla başlayan miting, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını havuz medyası görmezden geldi.

A Haber, TRT, Ülke TV, CNN Türk gibi hükümete yakın televizyon kanalları, Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını canlı olarak hiç ekranlarına taşımadı.

Kılıçdaroğlu, konuşmaya başladıktan sonra yayına giren NTV, sadece 16 dakika mitingi aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız” sözlerinin ardından NTV, canlı yayından çıktı.
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