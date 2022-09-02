Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya elektrik ve doğalgaz zammını görmedi /02 Eylül 2022 14:21

Yandaş medya elektrik ve doğalgaz zammını görmedi

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler, doğalgaz ve elektriğe gelen zamları görmedi. Hürriyet’in ekonomi sayfası ‘Ekonomi büyük patlama yapabilir’ başlığıyla çıktı.

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Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla birlikte yurttaş kışı nasıl geçireceğini düşünürken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler bu zammı görmedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki baskısına ve kontrol mekanizmalarına dair bir dosya yayımlamıştı. "Özel dosya- İçerden bilgi aktaranlar Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki yazı işlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlığının kullanıldığı haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve kurmaylarının medya kuruluşlarına WhatsApp'tan hangi haberlerin öne çıkarılması hangilerinin görmezden gelinmesi gerektiği yönünde talimatlar verdiğini öne sürmüştü.

Bu haber gündemde sıcaklığını korurken dün elektrik ve doğalgaza yapılan zamların bugün çıkan iktidara yakın gazetelerde görülmemesi ise Reuters’ın haberini destekler nitelikte.

Hürriyet ve Milliyet gazetelerin ekonomi sayfalarında ise bu zamlar tek satır görülmezken Hürriyet’in ekonomi sayfası ‘Ekonomi büyük patlama yapabilir’ başlığıyla çıktı.
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