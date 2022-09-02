Yandaş medya elektrik ve doğalgaz zammını görmedi

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla birlikte yurttaş kışı nasıl geçireceğini düşünürken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler bu zammı görmedi.





İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki baskısına ve kontrol mekanizmalarına dair bir dosya yayımlamıştı. "Özel dosya- İçerden bilgi aktaranlar Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki yazı işlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlığının kullanıldığı haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve kurmaylarının medya kuruluşlarına WhatsApp'tan hangi haberlerin öne çıkarılması hangilerinin görmezden gelinmesi gerektiği yönünde talimatlar verdiğini öne sürmüştü.



