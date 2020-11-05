Yandaş medya, Erdoğan'ın yanlış cümlesini bile düzeltemedi

Faruk Bildirici, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yanlışlıkla "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir!” sözlerinin gazeteciler tarafından düzeltilmediğine dikkat çekti.





Bildirici, "Erdoğan'ın prompter kazasını yazamayan medya yanlış cümlesini düzeltemedi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın "Vatandaşların desteği ile bu çalışmaları hızlandırmak ve bir an önce binalarımızı, şehirlerimizi, mahallelerimizi güvenli hale getirmek zorundayız. İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir. Tek bir kardeşimizin canının ve malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek her şeyi süratle neticelendirmekte kararlıyız" sözlerini hatırlattı.









Bildirici şunları yazdı: "Eminim başka biri 'İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden kıymetli değildir' deseydi, dinleyenlerden uyarı gelirdi, birisi seslenirdi düzeltmesi için. Ama ne Erdoğan sözlerini düzeltti ne de oradakilerden 'yanlış oldu' uyarısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını, daha doğrusu metni okumayı sürdürdü. Belli ki, yine bir prompter kazasına uğramıştı. Metni aynen okuyunca oradaki yanlışı olduğu gibi seslendirmişti. Dil sürçmesi de denebilir ama nihayetinde 'Hiçbir şey insanlarımızın canından daha kıymetli değildir' demek yerine, insanların canının kıymetsiz olduğunu söylemişti! Bir siyasetçinin dili sürçtüğünde ya da metinden yanlış okuduğunda farkedip bunu düzeltmiyorsa gazeteciler yanlışı olduğu gibi aktarmaz. Yanlış ya da eksik ifade düzeltilir. Ayrıca düzeltildiği de okura/izleyiciye nedeniyle birlikte duyurulur."





ARA BAŞLIKLA VE KALIN HARFLERLE ÇİZİLMİŞ

Bildirici yazısının ardından da hatanın aynı şekilde durduğuna dikkat çekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter kazası, AA, İHA, Sabah ve Hürriyet'in haberlerinde arabaşlıkta hâlâ düzeltilmeden duruyor.Sanırım haberi de kendileri yazmamış Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan almışlar!Bu yanlış orada da aynen arabaşlıkta ve kalın harflerle altı çizilmiş."