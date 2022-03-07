Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya 'evde ayçiçek yağı yapmanın tarifi'ni verdi; Sırada benzin ve mazot mu var? /07 Mart 2022 15:50

Yandaş medya 'evde ayçiçek yağı yapmanın tarifi'ni verdi; Sırada benzin ve mazot mu var?

Yandaş medya, vatandaşlarla ‘dalga’ geçer gibi haberler yapmaya devam ediyor. Ayçiçek yağına gelen fahiş zamların ardından Yenişafak ve Akit gazeteleri, evde ayçiçeği yağı yapma tarifi verdi.

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Yenişafak’ın internet sitesinde yer alan “Evde Ayçiçeği Yağı Nasıl Yapılır?” başlıklı haberi, Yeni Akit de sayfalarına taşıdı. Haberde vatandaşların evde nasıl ayçiçek yağı yapacakları anlatılıyor.


48 AYRI BEZDEN SÜZÜLEREK, YAĞ OLUŞTURULUR

Haberde, “Hafif tadı, açık bir renge sahip olan ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilir. İlk olarak ayçiçek bitkisi pişirilerek özü alınır ve sonra prenslenerek yağı çıkartılır. Sonrasında çıkan yağ 48 ayrı bezden süzülerek yağ oluşturulur. 35 kilo ayçiçek tohumunu 5 dakika boyunca karıştırılarak tohumlar kavrulur. Daha sonra soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden prenslenerek yağ elde edilir. Daha sonra parçacıklardan kurtulmak için süzme arıtma işlemi yapılır. 3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkabilmektedir.” deniliyor.

 
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