Yandaş medya hızla eriyor, gazetelerin tirajı adeta çakılıyor

2016-2021 yılları arasını kapsayan son 5 yılda gazetelerin tirajı yüzde 45 düştü. Türkiye’deki gazetelerin tamamının günlük ortalama tirajı 2 milyonun altına düştü. 2016-2021 yılları arasını kapsayan son 5 yılda gazetelerin tirajı yüzde 45 düştü.





Medyanın hızla erdiği bu dönemde gazetelerin büyük bir kesimini elinde bulunduran AKP Hükümeti, devletin tüm imkanlarını kullanarak medyaya destek verse de tirajlar istenilenin aksine hızla eridi. Milyonlarca liralık reklam gelirine ve kaynak aktarımına rağmen gazeteler halktan beklediği ilgiyi bir türlü göremiyor.





Binlerce AKP belediyesine balyalarca gazete gitmesine ve yandaş firmalara sayısız abone yapılmasına rağmen hükümet medyada bir türlü istediği seviyelere ulaşamadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yazılı medya istatistikleri gazete tirajlarının hızla düşmeye devam ettiğini gösterirken gazeteci sayısı da benzer şekilde azalıyor.





Gazete ve dergi sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 6 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların yüzde 54’ünü dergiler oluşturdu. Gazete sayısı 2 bin 71 olurken bunların sadece 145’i ulusal çapta yayın yapıyor. Gazete sayısı 2011 yılında 2 bin 905 iken 2013 yılında 3 bin 100’e kadar yükselmişti. Buna göre gazete sayısı son 10 yılda yüzde 29 azaldı.





Gazete ve dergilerin yayın bölümünde çalışanların sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. Çalışanların sayısında son 9 yılda yüzde 51 azaldı. Dikkati çeken bir başka nokta ise 2021 yılında yayın bölümünde çalışanların yüzde 35’i üniversite mezunu değil.





GÜNLÜK GAZETELERİN TİRAJLARI



