Yandaş medya müneccim değilse önceden yargı kararını nasıl biliyor?

Yargı kararlarını nasıl önceden biliyorlar? Yandaş Sabah Gazetesi’nin, Karalar’ın tutuklanmasını mahkeme kararından önce duyurmasına tepkiler büyüyor.

Boldmedya'nın haberine göre, İki başkan hakkında henüz mahkeme kararını bile vermeden Sabah skandal bir paylaşım yaptı. Yandaş gazete, yarım saat önce “Karalar tutuklandı” diye haber yaptı. Siyaset ve adliyedeki gelişmeleri anlık izlemek isteyenler çok şaşırdı çünkü henüz gözaltındaki Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere hakkında mahkeme karar vermemişti ki; Sabah Gazetesi, “Karalar tutuklandı, Tutdere’ye adli kontrol” diye haber yaptı.









AKP yönetimindeki yargının seçilmiş belediye başkanlarına yönelik 5 Temmuz’da düzenlediği operasyonlarda, Karalar ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.Kısa sürede tepkilerin yükselmesi üzerine haber apar topar yayından kaldırıldı. Gazete durumunun “editör hatasından” kaynaklandığnı öne sürdü. Ancak yaşananlar, yargı kararlarının önceden servis edildiğini bir kez daha kanıtladı.AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından yönetilen yandaş gazete, daha önce de benzer şekilde operasyonlarda gözaltına alınacak isimleri ya da tutuklama kararlarını kamuoyuna duyurmuştu. Muhalefet temsilcileri ve sosyal medya kullanıcıları, Sabah’ın yargıdan önce kararı duyurmasına sert tepki gösterdi.Yandaş Medya ve Yargı İlişkisiÖzellikle sosyal medyada büyüyen tepkiler, hükümete yakın medya organlarının yargı süreçleriyle eşgüdüm içinde hareket ettiğine dair siyasilerin eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Demokratik bir hukuk devletinde bu tür bir medya-yargı ilişkisi skandal olarak görülüp soruşturma konusu olurken, Türkiye’de sadece “editör hatası” açıklamasıyla geçiştiriliyor.Sosyal medya kullanıcıları ve siyasetçiler Sabah Gazetesi’ne “Tutuklanacağını önceden nasıl biliyordunuz?” tepkisini gösterdi. Konu medya organlarında gündem olunca gazete, haberin silindiği açıklaması yaparak“editör hatası” savunması yaptı. Yandaş Sabah, haberin kasıtlı çarpıtıldığını öne sürdü. Ancak bu, Sabah’ın ilk vukuatı değildi.Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:“Sabah saat 19:30’da Zeydan Karalar’ın tutuklandığını paylaştı. Bir süre sonra da paylaşımı sildi. Çünkü Karalar için henüz karar çıkmamıştı. Sabah, nasıl oluyor da mahkemeden önce böyle bir ‘bilgiyi’ paylaşabiliyordu?”“Hakim daha kararını bile vermemişken Zeydan Karalar’ın tutuklandığını manşet yapan Sabah Gazetesi’ni not ettik. Yargıdan önce hüküm dağıtan bu ‘saray bülteni’ gazetecilik değil, algı aparatıdır.”“Sabah Gazetesi, Zeydan Karalar hakkında tutuklama kararı verildiği haberini nasıl oluyorsa daha karar çıkmadan veriyor, sonra da siliyor.”Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. CHP’li milletvekilleri ve avukatlar karara tepki gösteriyor. Öte yandan tam bir saat önce Sabah gazetesi ‘tutuklandı’ haberi geçmişti. !!!Sözde yargı deyince de kızıyorlar. Sabah Gazetesi, Zeydan Karalar‘ın tutuklama kararı verilmeden 30 dakika önce tutuklandı haberi girdi. Zeydan Karalar’ın TUTUKLANACAĞINI Akp yandaşı Sabah gastesine kim servis etti. Hakimlerden önce kim bilgi verdi. Sabah gastesi tutuklanma emri mi verdi yargıya…