Yandaş medya oluşturmada yine aynı yöntem: Önce şaibeli birine aldır, sonra el koy

Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk televizyonu, Show Tv ve Bloomberg HT’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarına el konuldu. Son “ana akım medya grubu” da böylece doğrudan iktidarın kontrolüne geçmiş oldu. Bir süre önce Flash Haber kanalının satışında da görülen bir yöntemle, dev medya grubu el değiştirmiş oldu. Bu yeni yöntemde medya grubu önce “şaibeli işlere bulaşmış” birine satılıyor, ardından o kişi veya şirketin “şaibeli” olduğu gerekçe gösterilerek el konuluyor.





Habertürk operasyonu sonrası iktidarın yeni “medya ele geçirme” yöntemi de tartışma konusu oldu.





‘ÖNCE SATIŞA İZİN VERDİ, SONRA EL KOYDU’





Gazeteci Alican Uludağ, Flash Haber’in satışında yaşananları hatırlatarak, X hesabından şunları yazdı: “Flash Haber TV’yi Halk TV satın alacaktı. Ancak bizzat siyasi iktidar devreye girdi ve kanalı Erkan Kork satın aldı. Ve çok geçmeden Erkan Kork, yasadışı bahis ve kara para iddiasıyla tutuklandı ve Flash Haber’e TMSF el koydu. Yani, kontrolü iktidara geçti. Sonra ortaya çıktı ki Erkan Kork hakkındaki soruşturma satın almadan yıllar önce biliniyormuş ama bu satışa izin verilmiş.





Turgay Ciner, geçen yıl bir anda HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi de bünyesinde bulunduran Ciner Yayın Holding’i geçen sene Can Holding’e sattı. Ve bugün, Can Holding’e kara para iddiasıyla operasyon yapıldı. TV kanalları dahil, 121 şirkete TMSF el koydu. Ve yine ortaya çıkan bilgiler, Can Holding’e yönelik soruşturmanın eski tarihliydi. Ama siyasi iktidar, önce bu satışa izin verdi, ardından operasyon yapıp, bütün şirketlere TMSF eliyle el koydu.”





‘YÖNTEM AYNEN TEKRARLANDI’





Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de bu sabahki operasyon sonrası bu yeni “el koyma” yöntemine dikkat çekti. “Ya TMSF ya RTÜK!” diyen Bildirici, “Flash Haber’in devşirilmesindeki yöntem Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’de de aynen tekrarlandı. Önce soru işaretlerine rağmen Can Holding’in Ciner Medya’yı satın almasına onay verildi; şimdi de soruşturma başlatılıp TMSF’ye devredildi! Neler döndüyse artık satış süreci aylarca devam etmişti” değerlendirmesinde bulundu.





Bildirici, şöyle devam etti: “Rekabet Kurumu satışın izne tabi olmadığına karar vermese ya da birileri bu satışın önünü açmasa böyle bir devir olamazdı! İktidar, tam kontrolünde olmayan medya kuruluşlarına iki yol bırakıyor artık; Ya TMSF’ye devredilmek ya RTÜK’ün cezalarına muhatap olmak!”