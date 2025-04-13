Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya patronu şokta: Kendi medyası 'dolandırıcı' ilan etti /13 Nisan 2025 10:40

Yandaş medya patronu şokta: Kendi medyası 'dolandırıcı' ilan etti

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Diriliş Postası Gazetesi'nin sosyal medya hesabından "Diriliş Postasının sahibi Fırat Söğüt dolandırıcıdır. Çalışanların maaşlarını ödememektedir" paylaşımı yapıldı.

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İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Diriliş Postası Gazetesi’nin sosyal medya hesabından kurumun maaşları ödemediğine dair bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşım kısa süre sonra silindi.

“Diriliş Postasının Sahibi Fırat Söğüt Dolandırıcıdır”
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, “Diriliş Postasının sahibi Fırat Söğüt dolandırıcıdır. Çalışanların maaşlarını ödememektedir” ifadeleri yer aldı.

Bold'da yer alan habere göre kullanıcıların, “Koşun kavga var” yorumu yaptığı söz konusu paylaşım çok kısa bir süre sonra ise kaldırıldı. Söz konusu tweetin kaldırılması ardından bir saat boyunca herhangi bir paylaşımın yapılmaması dikkat çekti.
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