Yandaş medya ve Bakan Şimşek arasında 'faiz' kavgası

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Kızılcahamam kampında 'faiz indirimi bekliyorum' dediğini iddia etti. Haberde ayrıca Şimşek'in İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon nedeniyle Türk ekonomisinin sarsıldığını kabul edildiği yazıldı.





Bugün gece saatlerinde girilen haber için bakanlıktan jet açıklama geldi. Bakanlık, sosyal medya hesabından gazetenin ismini ve haberin başlığını verdi.





Haberi yalanlayan bakanlık, bu haberlere de itibar edilmemesini istedi.





Halktv'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:





Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan “Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır.





AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.





Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.





Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







