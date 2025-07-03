Yandaş medya yazdı: PKK'nın bırakacağı silahlara ne olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun!' çağrısı ile başlayan İmralı süreci, örgütün Türkiye ayağı PKK'nın fesih ve silah bırakma bildirisi ile sürdü. Bildiri metninde sürecin bundan sonraki aşamasının nasıl ilerleyeceğine dair net bilgiler yer almazken bugüne kadar somur bir adım da atılmadı.





PKK'nın silah bırakma ve fesih açıklamasına rağmen eyleme geçilmemesi de süreci eleştirilerin hedefi haline getirirken iktidar medyası Erdoğan'ın PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin sözlerini yazdı.





İKTİDAR MEDYASI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SIZDIRDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün kahvaltıda bir araya geldiği AKP milletvekillerine, PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini söylediği ortaya çıktı.





Kahvaltıda 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımlanan süreçle ilgili bilgiler veren Erdoğan, “Süreç istediğimiz gibi ilerliyor, bir sorun yok. Sahadan gelen raporlar da bunu destekliyor” ifadelerini kullandı.





Meclis’te yakın bir zamanda komisyon kurulacağını söyleyen Erdoğan, konunun Türkiye için önemine dikkati çekerken PKK'nın bırakacağı silahların akıbetini de açıkladı.





PKK'NIN BIRAKACAĞI SİLAHLARIN AKIBETİ ORTAYA ÇIKTI

PKK'nın silahları nerede ve nasıl teslim edeceği, silahların ne yapılacağı merak edilirken iktidar medyasının kahvaltıdan aktardığı bilgilere göre Erdoğan, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılıp imha edileceğini söyledi.





Erdoğan’ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü DEM heyetiyle görüşeceğim. Söylediklerimiz oldu, yerine getirilip getirilmemesi noktasındaki konuları konuşacağız” dediği de öğrenildi.





Ayrıca bir vekilden gelen “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünmesine” ilişkin öneriyi geri çeviren Erdoğan, “Biz bu işleri zamanında çok yaptık. Ayırdık birleştirdik ama bir faydasını görmedik. Artık ayırmayı düşürmüyoruz, yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.