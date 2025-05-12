Yandaş medya yazdı: PKK'nın yönetici kadrosu hangi ülkeye gidecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan yeni süreçte, PKK'dan beklenen silah bırakma ve fesih kararı bu sabah geldi.





PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat tarihli çağrısı ile ögütüne silah bırakma ve fesih çağrısı yapmıştı. PKK ise 9 Mayıs Cuıma günü, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplandığını açıkladı ancak bu açıklamada herhangi bir fesih kararı ve silah bırakma kararı aldığı belirtilmemişti.





Bu sabah yapılan açıklamada örgütün feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.





İKTİDAR MEDYASI YAZDI

İktidara yakın gazeteciler sürecin devamına ilişkin çeşitli iddialar üzerine yazdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK’nın silahlarını bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizmaya bırakacağını, Kandil’deki üst yönetimin de Türkiye’ye gelmeyip ya üçüncü bir ülkeye gideceğini ya da "Irak içlerinde kaybolacağını" söyledi.





İktidara yakın isimlerden eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisinin Güney Afrika ve Norveç gibi üçüncü ülkelere gideceğini "asla İran, Irak ve Suriye'de kalmayacaklarını" yazdı.





SİLAHLAR NE OLACAK?

Abdulkadir Selvi, ögütün silah bırakma süreci için şu iddialarda bulundu:





"PKK’nın silahlarını bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma toplayacak. Suriye’deki PKK’lılar silahlarını Suriye yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma gözetiminde teslim edecek. PKK’nın ağırlığı Irak’ta. Bu ülkede ise Irak yönetimi ile kurulan ortak mekanizma silah bırakmayı denetleyecek. PKK’nın silah depolarını, silahların türünü tespit etmiş olacağız.





Cemil Bayık, Murat Karayılan gibi Kandil’deki PKK yöneticileri ne olacak?





Kandil’deki üst yönetim, Türkiye’ye gelmeyecek. Ya üçüncü bir ülkeye gidecek ya da Irak içlerinde kaybolacak. Artık her yönüyle yeni bir dönem başlayacak. Paradigma değişecek. Yeni dönemin parametreleri farklı olacak."





"MECLİS'TE İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ ARANACAK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar ise "yeni sürece dahil olan bir bürokrata" dayandırdığı bilgilerde şunları yazdı:





"-Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.





-Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.





-Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.





-Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.





-İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.





-Öcalan, İmralı’da kalacak.





-ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.





-Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.





-Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste iş birliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.





-DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.





-PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi sözkonusu olacak.





-Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.





-Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.





Yorumsuz aktardım.





Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak."