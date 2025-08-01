Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medya yazdı: Silah bırakan PKK üyeleri ceza almayacak, davalar düşecek /01 Ağustos 2025 09:36

Yandaş medya yazdı: Silah bırakan PKK üyeleri ceza almayacak, davalar düşecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyon gelecek hafta çalışmaya başlıyor. Türk hukuk sisteminde ilk kez oluşturulacak "Silah Bırakma Yasası" ile silah bırakanlar hakkındaki suçlamaların ne olacağı belli oldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyon önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacak. Komisyonun ana gündemi ise silah bırakan PKK ve üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması...

Yandaş Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışma alanı, PKK’nın silah bırakması ile birlikte Türk hukuk sisteminde ilk kez yer alacak "Silah Bırakma Yasası" taslağını hazırlamak olacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde Öcalan’la da görüşülecek. Bunun için komisyon üyelerinden bir heyet oluşturulacak.

AKP kaynakları, şu anda mevzuatta silah bırakan örgüt üyelerinin durumuyla alakalı bir düzenleme olmadığını söyleyerek "Etkin pişmanlık düzenlemesi bu durum için yeterli değil. Bu nedenle ayrı bir yasa çıkarılıp terör örgütü üyelerinin silah bırakması halinde teyidinin nasıl yapılacağı, silah bırakanlar hakkındaki suçlamalarla ilgili ne yapılacağı, yargılamaların ne olacağına yönelik düzenlemeler yer alacak" dedi.

TERÖR SUÇLAMALARI KALDIRILACAK
Bir PKK üyesi silah bıraktıysa ve bu doğrulandıysa, bu şahıs hakkında varsa devam eden yargılama, soruşturma veya kovuşturma düşecek. PKK üyeliği suçlaması kaldırılacak ve bir ceza almayacak. Sadece terör örgütü üyeliği ile ilgili suçlamalar kaldırılacak. Terör örgütü üyeliği sıfatıyla adam öldürmüşse terör örgütü üyeliğinden ayrı ceza olmayacak. Sadece adam öldürmenin cezası uygulanacak.
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