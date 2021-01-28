Yandaş medyada IMF dönüşü!

Cumhuriyet gazetesi ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gazete ve televizyonların Uluslararası Para Fonu'na yaklaşımının bir anda değiştiğini belirtti.





Sağlam bugün yayımlanan makalesinde, "İktidara yakın medya da Bakan (Lütfi Elvan) da IMF’nin söylediklerini cımbızlayarak veriyorlar. Çünkü aynı raporda birçok eleştiri de yer alıyor. Türkiye ile ilgili büyüme hedefini yükselten IMF’nin dünya için büyüme hedeflerinde yaptığı artırımları söylemiyorlar." tespitinde bulundu.







"YARIN YİNE YERDEN YERE VURABİLİRLER"





IMF'nin hükûmet kurum ve kuruluşlarından maksimum şeffaflık istediğine işaret edilen makalede, "IMF, 'Bu bağlamda, Türkiye Varlık Fonu’nun yönetişim yapısı da olası çıkar çatışmalarını sınırlandıracak şekilde iyileştirilmeli' diyor. Kısacası; şimdi IMF’yi öven iktidar, gereken yapılamayınca ileride yine yerden yere vurabilir." denildi.