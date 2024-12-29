Yandaş medyada neler oluyor: 'Sabah Avrupa'nın yayınlarına son verildi

Sabah gazetesinin Avrupa yayınına son verildi.





Turkuvaz Medya Grubu’na ait Sabah Avrupa, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yayın hayatına son verme kararı aldı. Kararın ardından Frankfurt ve diğer eyaletlerde çalışan muhabirlere çıkış verildi.





Gazeteci Süheyla Kaplan, sosyaldan yaptığı paylaşımda, “TURKUVAZ Medya Grubu’na ait olan #SABAH AVRUPA, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yayın hayatına son verme kararı aldı. Alınan ani kararın ardından Frankfurt merkez başta olmak üzere, Almanya’nın çeşitli eyelatlerindeki kadrolu ve serbest çalışan muhabirlere de çıkış verildi.” dedi.





Sabah gazetesi eski çalışan Ahmet Özay ise kararı sosyal medya grubundan şu şekilde duyurdu: “Son 30 yıl içersinde #Avrupa’da iki kez yayınlanmasına öncülük ettiğim #Sabah gazetesi 3. kez Avrupa’daki yayın hayatına son verdiğini ilan etti. TURKUVAZ Medya Grubu’na ait olan SABAH AVRUPA, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kadrolu ve serbest çalışan muhabirlerine çıkış verdi.”