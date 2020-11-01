Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Medya'dan Emniyete usulsüz üst düzey atama /01 Kasım 2020 12:25

Yandaş Medya'dan Emniyete usulsüz üst düzey atama

A Haber'den Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığına Levent Eke, vekâleten atanmıştı. Atamaya emekli emniyet mensupları tepki gösterdi.

SHABER3.COM

A Haber parlamento muhabiri Levent Eke, geçen günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü “Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı” olarak vekâleten atanmıştı.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı İsmail Çalışkan, A Haberi muhabiri Levent Eke'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı makamına atanmasını eleştirdi.

Söz konusu atamanın mevzuata aykırı olduğunu savunan İsmail Çalışkan, “Bu atamanın, meslek içinde anılan görevi başarı ile yapacak çok sayıda nitelikli personel olmasına rağmen gerçekleşmesi biz emekli emniyet müdürlerinde rahatsızlık yaratmıştır” dedi 


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