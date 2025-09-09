Yandaş medyadan Özel'e cezaevi tehditi: 'Özgür Özel, Demirtaş yolunda'

AİHM’in üç kez hak ihlali kararı verdiği ve tutukluluğunun siyasi olduğu belirtilen Selahattin Demirtaş’ı, AKP medyası örnek göstererek Özgür Özel’e aba altından sopa gösterdi.





AKP Medyasından Özgür Özel’e Tehdit

Bold'da yer alan habere göre yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olan ve AKP iktidarına büyük bir hezimet yaşatan CHP, büyük bir yargı ve siyasi baskı altında. Belediye başkanları iddianameler yazılmadan aylardır cezaevinde tutulurken, bir yandan da tartışmalı mahkeme kararlarıyla kayyımlar atanıyor.





CHP lideri Özgür Özel, Türkiye genelinde 50’den fazla miting yaparak AKP müdahalelere karşı sesini yükseltiyor ve vatandaşları anayasal haklarını kullanmaya çağırıyor. Özel, mitingler hakkında şunları söylemişti:





“Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi, bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler.”





“Özgür Özel, Demirtaş Yolunda” Başlığı

Özel, tüm demokratik ve hukuki haklarını kullanacaklarını açıklarken, AKP medyası ise skandal bir habere imza attı. AİHM tarafından tutukluluğunun siyasi olduğu belirtilen Selahattin Demirtaş’ı örnek göstererek Özel’e adeta tehdit gibi bir haber yapıldı.





Mücahit Ören’in başında olduğu İhlas Holding’e bağlı Türkiye Gazetesi‘nin “Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda” başlıklı haberinde, Demirtaş’ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.