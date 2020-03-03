Yandaş medyaya göre Bahçeli bakın neden Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamış

AKP'ye yakın Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara’daki asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmaması kamuoyunda yankı uyandırdı.







MHP koridorlarında bu durum, "Bahçeli Kılıçdaroğlu’na kızgın" olarak yorumlandı.





Bahçeli, bir hafta önce “Beraber ağlayalım, beraber gülelim” diyerek Türkiye’nin birlik ve beraberliği için tüm partilere sağduyu çağrısı yapmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le yine bir cenaze töreninde tokalaşarak barış iklimine katkıda bulunmuştu. Parti yönetimine göre, İdlib’den gelen ölüm haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri MHP liderini rahatsız etmiş.





Yandaş medyaya yansıyan haberlere göre ana muhalefet liderinden gelen “İdlib’de sıkıştılar”, “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) olağanüstü toplanması yönündeki talebini de 'fırsatçılık' olarak görüyormuş.





Yine Bahçeli'nin sohbetlerde, “daha da elini sıkmam” dediği öne sürüldü. Bahçeli ayrıca tokalaşmamanın kamuoyunda oluşturduğu yankının anımsatılması üzerine de “Hava soğuktu” demiş.