Yandaş Mehmet Cengiz’e milyonluk enerji ihalesi





MİLYONLUK İHALEYE SADECE 2 FİRMA KATILDI





“CENGİZ HOLDİNG BİR YANDAN DOĞAYI KATLEDERKEN DİĞER YANDAN ÜLKEYİ AYDINLATIYOR”





ENERJİ İŞİNDE KAMUDAN 127 İHALE ALMIŞ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holdinge kamudan ihaleler yağmaya devam ediyor. Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ve bağlı istasyonları için serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesi de Cengiz Holdinge bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketine verildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) tarafından ihale 14 Kasım’da yapıldı. 2 firmanın teklif verdiği ve yaklaşık maliyeti 125 milyon 523 bin 600 TL olan elektrik enerjisi ihalesi 124 milyon 949 bin 100 TL’ye Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketine verildi.Meclis’te bütçe görüşmeleri devam etmesine rağmen bu bütçenin hiçbir kesime yararı olmadığını belirten CHP’li vekil Hasan Öztürkmen, “Ne emeklilik bekleyenlere, ne taşeron işçilere, ne yardımcı hizmetler sınıfına, ne staj çıraklık mağdurlarına… Toplanan vergiler vatandaşın yararına harcanacak diye bir şey yok. Bakın bu iktidar kimleri zengin ediyor. ‘Bu milletin a… koyacağız’ diyen Mehmet Cengiz var ya onun şirketi Cengiz Holding, ihalelere doymuyor. Bir yandan da bu ülkenin doğasını katletmeye devam ederken diğer yandan da yine tabiri caizse ülkeyi aydınlatmaya devam ediyor. Kaz dağlarında katliam yapıyorlar, Sinop Boyabat'taki 456 milyar lira değerindeki maden sahasının ihalesini 3,68 milyar liraya Cengiz Holding aldı. Bunun adı resmen talandır. Çünkü buradaki rezerv 456 milyar değerinde olduğu rapor edilmişken Cengiz holding bunu 3, 68 milyar TL’ye aldı. Burada bin kat talan var burada. Doğa talanları ve milyarlarca liralık ihalelere doymuyor “beşli çete”. Cengiz Holding’e ihale yağmaya devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan TÜBİTAK’a, Gaziantep Havalimanı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden üniversitelere kadar Erzurum Havalimanına kadar birçok kurumun elektrik enerjisini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik verecek. Elektrik dağıtımında 2011 yılında yapılan özelleştirme, yurttaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakırken iktidara yakın sermaye gruplarına yeni kazanç kapısı aralıyor. Gaziantep Havalimanın ihalesinin yaklaşık maliyeti 125 milyon 523 bin TL olan işi Cengiz İnşaat 124 milyon 949 bin 100 TL bedelle satın almış. Neredeyse yüzde 99,55 isabetle almış. Bu ihaleye için sadece üç firma evrak alıyor iki firma ihaleye katılıyor. O firmaların da kim olduğu açıklanmıyor ve ihaleyi ne tesadüftür ki tam yüzde 99,55 isabetle Cengiz holding alıyor” diye konuştu.Cengiz Elektrik Şirketi 2012 ile 2024 yılları arasında 2 milyar 160 milyon TL değerinde 127 ihale aldığını söyleyen Öztürkmen o ihaleleri şöyle sıraladı;Hakimler Ve Savcılar Kurulu: 5,7 milyon TLGaziantep Havalimanı: 125 milyon TLGöç İdaresi Başkanlığı: 7,4 milyon TLDenizli Çardak Havaalanı: 14,7 milyon TLKastamonu İl Sağlık Müdürlüğü: 62,1 milyon TLRize-Artvin Havalimanı: 53,3 milyon TLTekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı: 13 milyon TLTÜBİTAK: 3,8 milyon TLElazığ Havalimanı: 19,4 milyon TLMalatya Turgut Özal Üniversitesi: 17,8 milyon TL.Geçen ay Cengiz Elektrik, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 25 milyon 289 bin 880 TL’lik bir anlaşma yapılmıştı.Sağlık Bakanlığı: 250 milyon 40 bin TLİçişleri Bakanlığı: 190 milyon 737 bin TLGençlik ve Spor Bakanlığı: 114 milyon 218 bin TL