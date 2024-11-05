Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Metiner, Bahçeli ile görüştü: 'Bilge lideri ziyaret ettim, eli ısırıldı' /05 Kasım 2024 10:22

Yandaş Metiner, Bahçeli ile görüştü: 'Bilge lideri ziyaret ettim, eli ısırıldı'

AKP'li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı çıkışla ilgili olarak "Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı" diyen Metiner, MHP liderinin iki kırmızı çizgisi olduğunu öne sürdü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde AKP’nin 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Mehmet Metiner'le bir görüşme yaptı.

Dün yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Metiner, MHP lideriyle yan yana fotoğrafını paylaşıp "Bugün bilge lider saygıdeğer Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettim. 1 saat 20 dakika süren baş başa görüşmemizde uzun uzadıya yürekten sohbet ettik. Ülke meseleleri hakkında görüş teatisinde bulunduk. Çok istifade ettim. Kabullerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.  

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Metiner, "Bahçeli'nin uzattığı elin kıymetinin bilinmediğini" söyledi. Metiner, "Yaptığı tarihi çağrının gereğine uygun davranıldığı kanaatinde değilim. Hâlâ birileri silah üzerinden siyasal sonuçlar devşirebileceğine inanıyor. Silahı bir pazarlık kozu olarak masaya koyabileceğine inanıyor" değerlendirmesini yaptı.

"KÜRTLERİN TALEBİ VARSA OTURULUR KONUŞULUR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "silahla siyasetin bir arada olamayacağına" dair görüşünü aktaran Metiner, "Sayın Bahçeli'nin kapalı olduğu tek alan bu. Silahla siyaset bir arada olmaz, silahın ucu gösterilerek siyasi sonuçlar devşirilmesine izin verilemez. Bunun dışında 'Bu ülkenin Kürtlerinin varsa bir eksiği, varsa bir talebi, oturulur konuşulur, gereken neyse yapılır' diyen çok anlamlı bir yerde duruyor. Önce silahlar susmalı sonra her şey konuşulabilir. Elbette herkesin talepleri olacaktır. Ama o talepler yerine gelmediği zaman silaha sarılacaksanız, silahı bırakmayacağınızı söyleyecekseniz bunun adı zaten demokratik siyaset olmaz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN İKİ 'KIRMIZI ÇİZGİ'Sİ
MHP liderinin sadece iki talebe kapalı olduğunun altını çizen Metiner, "Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı olduğunu, her ikisinin de partilerinin kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Ben de bu konuda Sayın Bahçeli ile hemfikirim. Bu iki başlıktaki taleplerin çözümsüzlüğü çoğaltmaktan öte bir işe yaramayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"BAHÇELİ'NİN ELİ ISIRILDI"
Bundan sonraki süreçte Bahçeli’nin çıkışının karşılık bulma ihtimali olup olmadığını sorusuna Metiner, "Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı. Silahların bırakılmayacağı söylendi. Silahlar üzerinden siyasal sonuçlar ve siyasal statü gibi kazanımlar devşirileceği ihtar edildi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletçiliğine onay vermeyen bir Türkiye'ye silahlar tehdit olarak gösterildi. Dolayısıyla silahların bırakılması şartını Suriye'nin kuzeyinde Amerika-İsrail tarafından oluşturulacak bir PKK devletçiliğinin kabulüne bağlayan bir anlayışla zaten yolu yürümek mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.
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