Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Metiner dondu kaldı! /24 Eylül 2020 12:09

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında Mısır ve Rusya'yı karıştırdı. Hatası düzeltilen Metiner, yaklaşık 6 saniye kadar donarak bir şey söylemedi.

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili Mehmet Metiner dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir tweet üzerine tartışılan programda Metiner, "Biz tarihte Mısır'ın Ayastefanos'a, Yeşilköy'e kadar nasıl geldiğini biliriz. İngiltere'nin onu önlemek için Türkiye'den ne tavizler kopardığını biliriz. Mısır tarihsel olarak da öyle Türklerin dostu falan değildir." diye konuştu.

MISIR DEĞİL, RUSYA GELDİ

Metiner'in hata yaptığını fark eden gazeteci Şaban Sevinç araya girerek, "Ayestefonas'a kadar gelen Mısır değil, Rusya." diyerek Metiner'i düzeltti.

Metiner, verdiği yanlış bilgi düzeltilince 6 saniye kadar dondu kaldı. 
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Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

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