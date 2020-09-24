Yandaş Metiner dondu kaldı!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili Mehmet Metiner dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına katıldı.







Sosyal medyada paylaşılan bir tweet üzerine tartışılan programda Metiner, "Biz tarihte Mısır'ın Ayastefanos'a, Yeşilköy'e kadar nasıl geldiğini biliriz. İngiltere'nin onu önlemek için Türkiye'den ne tavizler kopardığını biliriz. Mısır tarihsel olarak da öyle Türklerin dostu falan değildir." diye konuştu.





MISIR DEĞİL, RUSYA GELDİ





Metiner'in hata yaptığını fark eden gazeteci Şaban Sevinç araya girerek, "Ayestefonas'a kadar gelen Mısır değil, Rusya." diyerek Metiner'i düzeltti.





Metiner, verdiği yanlış bilgi düzeltilince 6 saniye kadar dondu kaldı.