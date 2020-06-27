Yandaş muhabir alay konusu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak’taki PKK kamplarına düzenlediği sınır ötesi harekât devam ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunun amiral gemisi ATV'ni ana haber bülteni sosyal medyada alay konusu oldu.
Bölgeye giderek “gazetecilik” yapamayan ATV muhabiri, televizyon başında bir grafik önünde adeta coştu.
Muhabirin abartılı mimikleri, efektler ve kameramanın hareketleri "gülünç" bulundu.
İşitme engelliler için ekranın sağ alt köşesinden yayını aktaran sunucunun muhabirin abartılı hareketlerini işaret diline çevirirken yaşadığı şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.