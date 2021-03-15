Yandaş müteahhite Emniyet'ten resmi koruma aracı verilmiş

Kaza yaptı, emniyete gitti









Selçuk, aracın kaskosunun olduğunu belirterek, "Kaskodan faydalanmak için polis merkezine geldim. Araç üzerinde görgü tespit tutanağının tanzim edilerek tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Kazaya ilişkin herhangi bir şikâyetim yoktur. Aracımın hasarını kaskosundan yaptıracağım" dedi.

Tutanakta "Emniyet'e ait" vurgusu





Şoför telefona çıkmadı





Rönesans: "Selçuk, Yönetim Kurulu Başkanı'nın özel şoförü değil"











Türkiye, Rönesans Holding'in adını Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 2015 yılında 1 milyar 370 milyon TL’ye mâl olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatını yapmasıyla tanıdı. İnşaat, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren Holding, bu tarihten itibaren kamudan birçok ihale aldı.





Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yeni yerleşkesi de bu şirket tarafından yapıldı. Holdingin internet sitesine göre, Kamu Özel İşbirliği kapsamında Rönesans Holding’e bağlı şirketler; Hazine garantisiyle Adana, Yozgat, Bursa, Elazığ ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanelerini yaptı ve işletmesine ortak oldu.

Kamudan milyarlarca liralık inşaat ihaleleri alması ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatını yapmasıyla bilinen Rönesans Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’na Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi "koruma aracı" tahsis edildiği ortaya çıktı. Buna karşılık resmi polis aracını, polis korumanın değil, Rönesans’ın patronunun özel şoförünün kullandığı ve kazaya karıştığı anlaşıldı. Resmi araçla kaza yaptığını bir gün sonra karakola giderek bildiren şoför, "Aracı yönetim kurulu başkanımıza Ankara Emniyeti tahsis etti" dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü olayı doğrularken, gerekçe olarak holding patronu hakkındaki özel koruma kararını gösterdi.DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı belgelere göre, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’in özel şoförü olduğunu belirten Mehmet Hasan Selçuk, Ankara'da bir polis merkezine 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14:25'te başvurdu. Emniyet aracıyla bir gün önce trafik kazası yaptığını belirten Selçuk, hasarı kaskodan karşılamak için tutanak tutulmasını istedi.Emniyet, başvuru üzerine Selçuk hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan dosya açarak, şoförün ifadesini aldı. Kazayı yaptığı aracın emniyete ait olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları anlattı:"Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından holding yönetim kurulu başkanımızın kullanımına tahsis edilen 06 A 3138 resmi plakalı 06 DS 7216 plaka sayılı araçla yönetim kurulu başkanımızı takip etmekteydik. 16 Şubat 2021 günü saat 11:00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerinde Gölbaşı istikametinde eskort halinde seyir halindeyken Kepekli Kavşağı’na gelmeden yerlerin kaygan olması sebebiyle araç kontrolümden çıktı. Her ne kadar toparlamaya çalışsam da toparlamam mümkün olmadı ve araçla refüje vurduktan sonra sağa doğru savruldum. Araçla sağ tarafa da vurduktan sonra kontrolü sağlayarak durabildim. Araçtan inerek kontrol ettiğimde aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmadığını, sol tarafında kapılarda ve sağ arka çamurluk ile tamponda hasar olduğunu gördüm. Aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmaması ve eskort görevimiz de devam ettiği için tutanak tutturmadan takibe devam ettim."Talep üzerine polis merkezinde araca ilişkin "görgü ve tespit tutanağı" hazırlandı. Tutanakta, aracın ruhsat sahibinin Ankara Emniyet Müdürlüğü olduğu vurgulanırken, aldığı hasarlar tek tek tutanağa yazıldı. Tutanakta, şoförün adresi de Rönesans Holding olarak kayıtlara geçti.Öte yandan tutanak incelendiğinde emniyet aracını Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın şoförü kullanırken, yanında resmi emniyet korumasının olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Kazaya ilişkin Hasan Selçuk'un telefonunu aradığımızda açan kişi, önce "ben arkadaşıyım, neden aramıştınız?" dedi, daha sonra "yanlış numara" diyerek telefonu kapattı.Emniyet aracının sivil bir kişi tarafından kullanılması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine durumu sorduk. Emniyet, önce "iddia doğru değil" dedi. Ardından elimizde kazaya ilişkin belgeler olduğunu belirttiğimizde, "araştırıp döneceğiz" yanıtını verdiler. Emniyet yetkilileri, yeniden arayarak kaza olayını doğruladı ve "Holding patronu hakkında tehdit aldığı için koruma kararı var. Bu nedenle araçlı koruma tahsis edildi" dedi. Emniyet, şoförün yanında polis korumanın olduğunu ifade etti.Rönesans Holding, haberimiz üzerine yazılı bir açıklama gönderdi. Kaza ile ilgili ifade veren şoför olarak haberde adı geçen Mehmet Hasan Selçuk’un, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’ın özel şoförü olmadığı belirtilen açıklamada, "Haberde konu edilen koruma aracı da yine İpek Ilıcak Kayaalp tarafından kullanılmamaktadır" denildi.Ancak şoför Selçuk, emniyette verdiği ifadede mesleğini "özel şoför" olarak tutanağa kaydettirdi. Yine ifade tutanağında Selçuk, kazanın yaşandığı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı’nın takip ettiklerini anlattı.Haber yayına hazırlanırken Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı’nın özel kalem müdürlüğü arandı. Ancak telefondaki yetkililer bilgi vermekten kaçınırken, daha sonra da herhangi bir dönüş yapmadı.Şirket yine, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Van, Samsun ve Afyonkarahisar’da Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri inşaatını da yapıyor. Holdingin ayrıca farklı şehirlerde altı hidroelektrik santrali ile Hakkari’de bir barajı bulunuyor.Yargıtay Başkanlığı’nın Ankara’nın İncek semtindeki yeni hizmet binası ihalesini de 1 milyar 30 milyon TL'lik teklifle alan Rönesans, halen bu inşaatın yapımına devam ediyor. Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı’na ait "yazlık saray" inşaatını da yine Rönesans yapıyor.