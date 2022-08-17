Yandaş müteahhite yapılan kıyağı resmen kabul ettiler

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanını işleten şirketin kira borcunun ertelendiğini resmen açıkladı. İstanbul İGA Havalimanı'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon Euro tutarındaki kira borcu, 2042 ve 2043 yıllarına ertelendi. Kira bedellerine uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faiz yansıtılacak. İGA Havalimanı İşletmesinin bugüne kadar 242 milyon 616 bin Euro kira ödediği de açıklandı.





CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in KİT Komisyonunda İstanbul Havalimanı'nın kira borçlarının ertelenmesi konusunda yönelttiği sorulara DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den yazılı yanıt geldi. Keskin ‘'Görevli şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ödemelerinden 1 milyar 195 milyon Euro tutarındaki kısmın ötelenip, ötelenen kira bedellerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faizin yansıtılarak KDV'si ile birlikte işletme süresinin 24 üncü ve 25 inci yılları olan 2042 ve 2043 yılı kira ödemeleri ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir” dedi.





242 MİLYON TAHSİL EDİLEBİLDİ





Keskin, “İhalede oluşan 10 milyar 247 milyon Euro yatırım tutarı ile 22 milyar 152 milyon Euro + KDV toplam kira dengesi kuruluşumuz aleyhine bozulmamış, herhangi bir kamu zararı doğmamış ve hizmetin kesintisiz ve dar boğazsız bir şekilde devam ettirilmesi sağlanmıştır. İstanbul Havalimanı işleticisi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş tarafından 25 yıllık işletme süresi boyunca idaremize ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro olup bugün itibarıyla tahsil edilen kira tutarı 242 milyon 616 bin Euro'dur” açıklaması da yaptı.





“TAHSİLAT DEVEDE KULAK”





CHP'li Sertel ise ‘'Açıldığı 2018'den bu yana sadece 242 milyon 616 bin Euro kira tahsilatı yapılmış, bu devede kulak. Büyük miktarlı kira alacağının 25 yıl sonraya erteleniyor. Kirasını 25 yıl vermeyecek birine müsamaha gösteren mal sahibi olamaz. Devletin kasasına girmesi gereken 1 milyar 195 milyon Euro'dan hiçbir ticari anlayışa sığmasa da bir kalemde vazgeçiliyor'' dedi.