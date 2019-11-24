Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş olmak zor ! /24 Kasım 2019 15:59

Yandaş olmak zor !

Canlı yayında yandaşlıkla itham edilen Türkiye gazetesi yazarlarından Rahim Er, iktidar partisi AKP’yi ciddi ciddi minareler üzerinden eleştirdiğini anlattı.

Yandaş yazarın zor anları

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Neden?' programında konuklardan gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er'in kendisine yönelik 'partili gazeteci' nitelendirmesine "Sayın Er, yanlış anlamayın ama Türkiye gazetesinde yazdığınızın farkındasınız değil mi? Türkiye gazetesi kurulduğu günden beri hükûmete destek veriyor. Hükûmete destek veriyorsunuz beni partili gazetecikle suçluyorsunuz. İnsaf edin" deyince Er, "İsmail, dalkavukluk ayrı bir şey destek vermek ayrı bir şey. Ben Ak Parti'nin doğru icraatlarına destek veririm, yanlış icraatlarını da yazarım" dedi. Bunun üzerine Saymaz, "Hangisini yazdınız? Bir eleştirinizi söyler misiniz?" sorularını yöneltince Er, "Mesela minareler. Bakın 'Ne alakası var?' diyeceksiniz. Bizim klasik dini bir mimarimiz var onun bir şekli var" dedi. Er'in sözlerine Saymaz, gülerek tepki gösterirken Er, şöyle devam etti; "Altunizade de ilahiyat fakültesinin camiinde minare şehadet parmağı şeklinde ama onun şerefiyesi yok, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında minare var yine şehadet parmağı şeklinde şerefiye yok, Yenibosna'da minare var şerefiye yok"

Bu sözler üzerine gülmeye devam eden Saymaz, "Üzgünüm bu eleştirilerinizi kaçırmışım" diye cevap verdi.

Canlı yayında yaşanan tartışma Twitter'da en çok konuşulan konulardan birisi oldu.
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