Yandaş profesör(!)den, yandaşları bile isyan ettiren akıldışı kıyaslama

Prof. Yaşar Hacısalihoğlu: “Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro.” diye sıralarken yandaş yazar Nagehan Alçı'dan 'Böyle bir kıyas doğru mu hocam' diye tepki geldi.





Yayına katılan stüdyo komuğu HÜlya Hökenek ise 'Alım gücü de türkiye geride ama' dedi.







Yandaş Cem Küçük'ün araya girmeye çalışıp kısık sesle 'Maaşları artmadığı için' gibi tuhaf bir cümle kurması ise anlaşılamadı.





İyi Parti Mali işler Başkanı Ümit Dikbayır'ın 'Bakın onlar kendi paraları ile alıyorlar, yani orada benzin 1 Euro, bizde 1 euro 15 lira' demesi ile akıl dışı kıyaslama fazla uzamadan sona erdi







İnsan bu türakademisyenleri görünce, 'Bu kafayla nasıl profesör olmuş hayret!..' demekten kendisini alamıyor.