Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş profesör(!)den, yandaşları bile isyan ettiren akıldışı kıyaslama /08 Ocak 2022 11:10

Yandaş profesör(!)den, yandaşları bile isyan ettiren akıldışı kıyaslama

Dün akşan Habertürk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programı, eşibne az rastlanır bir rezalete imza att.. Prof(!) Yaşar Hacısalihoğlu'nun hesabı, AKP yandaşlarını bile isyan ettirdi.

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Prof. Yaşar Hacısalihoğlu: “Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro.” diye sıralarken yandaş yazar Nagehan Alçı'dan 'Böyle bir kıyas doğru mu hocam' diye tepki geldi.

Yayına katılan stüdyo komuğu HÜlya Hökenek ise 'Alım gücü de türkiye geride ama' dedi.

Yandaş Cem Küçük'ün araya girmeye çalışıp kısık sesle 'Maaşları artmadığı için' gibi tuhaf bir cümle kurması ise anlaşılamadı.

İyi Parti Mali işler Başkanı Ümit Dikbayır'ın 'Bakın onlar kendi paraları ile alıyorlar, yani orada benzin 1 Euro, bizde 1 euro 15 lira' demesi ile akıl dışı kıyaslama fazla uzamadan sona erdi

İnsan bu tür liyakatsiz akademisyenleri görünce, 'Bu kafayla nasıl profesör olmuş hayret!..' demekten kendisini alamıyor.
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