Yandaş Sabah o mesajı niye sildi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Sabah gazetesi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önce Koronavirüs verilerinin yer aldığı bir grafik yayımladı.





Grafiği Twitter hesabından paylaşan gazete daha sonra mesajı sildi. Gazetenin ilk mesajında Sağlık Bakanlığı'ndan farklı sayılar vardı.





Sabah'ın bakanlıktan önce açıkladığı rakamlarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 Nisan için 131 olarak yazıldı. Toplam vefat sayısı ise 2 bin 148 olarak duyuruldu.





CNNTürk televizyonu ile Star gazetesi de aynı verileri paylaştı. Aynı medya kanalları da rakamları önce paylaşıp daha sonra kaldırdı.







SAĞLIK BAKANI 20:27'DE AÇIKLADI





Sağlık Bakanı Koca dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmadan sonra verileri saat 20:25'te paylaştı. Daha önceki paylaşımını kaldıran Sabah gazetesi de Koca'nın açıkladığı saatten 2 dakika sonra, yani 20:27'de resmi rakamları paylaştı.





esmi rakamlara göre 39 bin 703 test yapılırken 4 bin 674 vak'a tespit edildi.20 Nisan'da 123 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 2 bin 140 olarak duyuruldu.





Dün akşamki skandalda şu sorular cevapsız kaldı: Bakanlık Koronavirüs sayılarını yandaş diğer medya grupları ile önceden mi paylaşıyor? Paylaşıldıysa rakamlar niçin farklı?