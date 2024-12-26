Yandaş Sabah'ın 'İmralı' haberine DEM'den yalanlama

DEM Parti’nin, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildiği iddia edildi. İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan haberde göre, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyetin bugün ya da yarın İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşeceği öne sürüldü.





DEM PARTİ'DEN YALANLAMA

DEM Parti'den iddialara yanıt geldi. Artı Gerçek'e konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kendilerine henüz bu yönde bir bilginin ulaşmadığını söyledi.





DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "İmzasız haberler yapıyorlar, bize ulaşan bir şey yok" ifadelerini kullandı. DEM Parti kaynakları ise "Sözcümüz bugün açıklama yapacak" bilgisini paylaştı.





SÜREÇ 22 EKİM'DE BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı grup konuşmasında, Öcalan’ın terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini duyurması halinde bazı yasal düzenlemelerin önünün açılabileceğini belirtmişti.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Bahçeli’nin çağrısına yanıt olarak, barış sürecine katkıda bulunma amacıyla Öcalan’la görüşmek istediklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı’na İmralı'ya gitmek için başvuru yapılmıştı.





BAKIRHAN: NEYİ BEKLİYORLAR ANLAMADIK

Önceki gün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdikleri dilekçenin ne aşamada olduğunu sorusuna yanıt veren Bakırhan, "Adalet Bakanlığı'na sormak gerekir onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık. Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. 'Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' demişti. Artık bir an önce bu oyalamadan vazgeçmeleri, oranın kilidini açmaları gerekir" ifadelerini kullanmıştı.