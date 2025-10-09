Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi açık açık yazdı: Erdoğan'ın planı CHP ile muhalefetin arasını açmak /09 Ekim 2025 10:13

Yandaş Selvi açık açık yazdı: Erdoğan'ın planı CHP ile muhalefetin arasını açmak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama döneminde CHP'siz muhalefet ile bir araya gelerek verdiği pozun ardından aklındaki CHP ve Özgür Özel planını Abdulkadir Selvi açıkladı.

SHABER3.COM

TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefeti yanına alarak poz verirken, CHP'nin boykot protestosu dikkat çekmişti.

Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın yeni dönemde uygulayacağı CHP planını yazdı. Selvi o kare için, "Sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi." ifadelerini kullandı.

Özel'in gelecek sene de aynı tavırda olacağını, Erdoğan'ı ve AKP'yi protesto edeceğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın diğer muhalefet partilerini de etrafında toplamaya çalışacağını söyledi.

AKLINDAKİ CHP PLANI
Selvi yeni dönemde Erdoğan'ın CHP yalnızlaştırmak için mücadele edeceğini, CHP'yi her fırsatta vuracağını, Özel'i sürekli bir şekilde hedef alacağını kaydetti. Erdoğan'ın CHP ile muhalefetin arasını açmaya özen göstereceğini kaydeden Selvi şöyle yazdı:

"Erdoğan, yeni dönemde CHP’yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP’yi vurdukça vuracak. Özgür Özel’i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel’e “Kukla genel başkan” dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP’yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak."
