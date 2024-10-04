Yandaş Selvi: Beklentim erken seçim olacağı yönünde, CHP oy kaybediyor

ORC araştırma şirketinin yaptığı son anket CHP açısından düşündürücü sonuçlar verdi. Normalleşme atağı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken gelen anket sonuçları düşündürücü sonuçlar verdi. İktidara yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi de bugünkü yazısında"Benim beklentim erken seçim olacağı yönünde. Ama 2028’e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir. CHP oy kaybetmeye başladı" görüşünü savunarak Saray'daki havayı yansıtmış oldu.







Sözcü'de yer alan habere göre ORC Araştırma’nın eylül ayında gerçekleştirdiği son seçim anketine göre, AKP ile CHP arasındaki oy farkı giderek kapanıyor. Ankete katılan 4 bin 280 kişi arasında yapılan araştırmada, iki parti arasındaki farkın sadece 0,6 puan olduğu görüldü.







Bir yandan anketin güvenilirliği konusunda tartışmalar sürerken diğer yandan da CHP'nin dikkatle okuması gerektiğini savunanlar da var.





Anket kapsamında katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar, AKP'nin yüzde 30,9 oy alırken, CHP'nin yüzde 30,3 ile yakından takip ettiğini ortaya koydu.





Anketin diğer dikkat çeken sonuçları ise şu şekilde:







MHP: Yüzde 11,4





DEM Parti: Yüzde 8,5





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9





İYİ Parti: Yüzde 3,9





Zafer Partisi: Yüzde 3,6





Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3





TİP: Yüzde 1,4





Diğer: Yüzde 2,8





14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 35,61, CHP ise yüzde 25,33 oranında oy almıştı.