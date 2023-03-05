Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi, Cumhur İttifakı'nın İYİ Parti hamlesini yazdı: Davet edilecek mi? /05 Mart 2023 10:09

Yandaş Selvi, Cumhur İttifakı'nın İYİ Parti hamlesini yazdı: Davet edilecek mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu aşamada İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet etmek gibi bir gündemin bulunmadığını söyledi: "Ama taşlar yerine oturduktan sonra bir çağrı yapmaya gerek duyurulursa onu bilemiyorum."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklaması, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden oldu.

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.

Kılıçdaroğlu için 'sıtma' nitelemesi yapan siyasetçi, adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise ret yanıtını almıştı. 

Tüm bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin, kuruluşundan bu yana eleştirdiği AKP ve MHP'yle yakınlaşabileceği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP lideri Devlet Bahçeli de yakın zamana kadar Akşener'e muhalefet blokundan ayrılmaları yönünde çağrıda bulunuyordu. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhur İttifakı, İYİ Parti'yi davet eder mi?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: 

"(...) Burada iki nokta var. Bir AK Partililer, MHP’yi rahatsız edeceği gerekçesiyle bu konuyu gündemlerine almıyorlar. İkincisi ise 'saray komplosu' şeklinde komplo teorilerine neden olmamak için uzak duruluyor. Bu aşamada İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı'na davet etmek gibi bir gündem bulunmuyor. Ama taşlar yerine oturduktan sonra bir çağrı yapmaya gerek duyurulursa onu bilemiyorum. (...)"
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